Worldcoin hebt ab – Anleger wetten auf den KI-Boom

Worldcoin erlebt momentan einen rasanten Anstieg. Was Anthropic und OpenAI damit zu tun haben und wie es für den Kurs nun weitergehen könnte.

Während die Kurse am Krypto-Markt nach unten rauschen, legt Worldcoin den Turbo ein. Mit einem Kursplus von rund neun Prozent auf Tagessicht summiert sich der Anstieg im Wochenvergleich bereits auf knapp 70 Prozent. Treiber sind wohl Spekulationen rund um bevorstehende Börsengänge von KI-Schwergewichten wie OpenAI und Anthropic. Die Investmentfirma Maelstrom beschreibt Worldcoin in einem aktuellen Beitrag auf X als direkte Krypto-Wette auf die nächste KI-Hypephase.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund zwei Milliarden US-Dollar erscheine Worldcoin im Vergleich zu den milliardenschweren KI-Bewertungen klein, so Maelstrom. Entsprechend hoch könne das Aufwärtspotenzial ausfallen. Zudem könnten mögliche Nachkäufe durch Großinvestoren sowie eine ab Juli deutlich reduzierte Token-Freigabe weitere positive Impulse für den Kurs liefern. Das Kursziel der Analysten: fünf US-Dollar bis August. Bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg.

Worldcoin dreht auf

In den vergangenen 24 Stunden schwankte WLD zwischen 0,4706 US-Dollar und 0,5656 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,5214 US-Dollar. Trotz leichter Schwäche gegenüber dem unmittelbaren Vortag bleibt das übergeordnete Bild klar positiv: Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 bei 0,4584 US-Dollar.

Nach dem starken Anstieg bis auf 0,5661 US-Dollar zeigt sich nun eine Phase der Konsolidierung. Kurzfristig fallen die Hochpunkte leicht tiefer aus, während die Tiefs im Bereich von 0,49 bis 0,51 US-Dollar bislang verteidigt werden. Das spricht für eine bullische Struktur mit Verschnaufpause.

Auf der Unterseite liegen relevante Unterstützungen bei 0,4932 US-Dollar sowie am letzten markanten Tief bei 0,4706 US-Dollar. Auf der Oberseite stellt die Zone um 0,5656 bis 0,5661 US-Dollar den zentralen Widerstand dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die nächste Aufwärtswelle bestätigen.

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Dynamik lässt nach

Der RSI notiert bei rund 66 Punkten und signalisiert weiterhin solides Aufwärtsmomentum, ohne bereits in einem extrem überkauften Bereich zu liegen. Gleichzeitig zeigt das MACD-Histogramm eine leichte Abschwächung der Dynamik – ein Hinweis darauf, dass die Rally an kurzfristiger Geschwindigkeit verliert.

Die Bollinger-Bänder haben sich deutlich geweitet, was auf erhöhte Schwankungen nach dem starken Kursanstieg hindeutet. Der Markt befindet sich damit in einer typischen Nach-Rallye-Phase: Anfällig für schnelle Gegenbewegungen.

Szenarien für die kommenden Tage

Im neutralen Fall pendelt WLD zwischen 0,49 und 0,56 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 0,4584 US-Dollar bleibt und der Bereich um 0,49 US-Dollar als Unterstützung hält. Stabilisiert sich der RSI im Bereich zwischen 55 und 65, dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu brechen.

Bullisches Szenario

Ein bullisches Szenario gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn WLD die Widerstandszone um 0,5661 US-Dollar mit erhöhtem Volumen überwindet. In diesem Fall könnte sich die Bewegung in Richtung 0,75 US-Dollar ausdehnen. Voraussetzung wäre, dass der EMA-20 weiter als dynamische Unterstützung dient und das Momentum erneut anzieht.

Bearishes Szenario

Ein Rückfall unter 0,4706 US-Dollar würde das kurzfristig positive Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall droht eine Ausweitung der Korrektur in den Bereich zwischen 0,30 und 0,46 US-Dollar. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unter 50 sowie zunehmenden Verkaufsdruck bei hohem Volumen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.