Die Banken weltweit kämpfen ums Überleben und Bitcoin feiert seine beste Performance seit sieben Jahren. Verrückte Zeiten. Aktuell notiert die Leit-Kryptowährung bei knapp 27.000 US-Dollar. Ein Monatsplus von knapp 17 Prozent. Inmitten einer historischen Bankenkrise. “Vor vier Jahren wäre das unvorstellbar gewesen”, meint Pete Sady. Der Ex-PayPaler arbeitet heute als Head of Sales bei Nansen, seit 2019 einer der führenden US-amerikanischen Datenanalysten im Bereich Krypto. “Viele Analysten sehen den Moment gekommen, auf den alle gewartet haben: Die Branche löst sich langsam in ihrer Bewertung vom klassischen Tech- und Finanzmarkt.”

Wir treffen den US-Amerikaner am Mittwochnachmittag auf der Paris Blockchain Week, die letzte Woche in den Katakomben des Louvre stattfand, mit 10.000 Besuchern eines der größten Krypto-Treffen Europas. Der Fokus von seiner Firma Nansen: Marktanalysen, vor allem für Trader.

Das Unternehmen beobachtet die On-Chain-Daten von 16 Top-Blockchains wie Bitcoin, Ethereum und Cardano. Diese konstituieren fast 95 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens. Nansen leitet daraus viele Analysen ab. Aber auch zwei Services, die laut Sady beim Navigieren des Marktes für Trader besonders hilfreich sind.

Follow the Smart Money

Ein Weg, um sich durch den Investment-Dschungel zu kämpfen: dem “klugen Geld” folgen. Nansen analysiert das Verhalten von Krypto-Wallets und clustert diese in Gruppenprofile. Eines davon: Smart Money. “Das sind die erfolgreichsten Trader, die mit ihren Handlungsentscheidungen oft richtig lagen, seien es nun NFTs oder Kryptowährungen”, erklärt Sady. Nansen verfolgt ihre Bewegungen und identifiziert Handlungsmöglichkeiten für Individuen.

Podcast

Warnungen vor Risikoverhalten

Daneben wirft Nansen auch ein Auge auf potenzielle Gefahren am Markt. Es bietet einen Background-Check für Projekte an: Wer sind die Gründer? Waren sie in zweifelhafte Geschäfte verwickelt? Wer sind die Wale? Und hält ein Individuum die meisten Tokens? Außerdem gibt das Unternehmen in den sozialen Medien regelmäßig Warnungen über auffällige Bewegungen von Walen heraus, die auf einen Dump hindeuten, beispielsweise von Wallets, die Vitalik Buterin oder auch Elon Musk gehören.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter