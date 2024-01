Während die US-Aktienindizes bislang auch im Januar an ihre bullishe Kursrallye des Vorjahres anknüpfen können, korrigierte die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) trotz der Handelsaufnahme der lang erwarteten Spot-ETFs in der abgelaufenen Handelswoche weiter. Die Kursschwäche von Bitcoin sorgte auch am restlichen Kryptomarkt mehrheitlich für eine Kurskonsolidierung. Bitcoin verlor im Wochenvergleich rund zwei Prozentpunkte an Wert und beschloss die Handelswoche im Bereich der 41.600 US-Dollar. Damit hat Bitcoin seit Ausbildung eines Verlaufshochs bei 49.102 US-Dollar in der Vorwoche rund 15 Prozent im Wert eingebüßt.

Du möchtest Bitcoin (BTC) kaufen? Wir haben für dich die besten Anbieter verglichen und erklären dir, wie du einfach und sicher Bitcoin (BTC) kaufen kannst. Jetzt Bitcoin (BTC) kaufen.