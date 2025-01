In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso die Bekanntgabe der US-Inflationszahlen zu volatilen Bewegungen am Finanzmarkt führen könnten

Weshalb sich aus den Einzelhandelsumsätzen in den USA die Risikoaffinität der Anleger ableiten lässt

Warum die Europäischen Inflationsdaten an Relevanz gewinnen könnten

Der Bitcoin-Kurs muss abermals Federn lassen. Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt, ausgelöst durch anhaltend starke Arbeitsmarktdaten gepaart mit einem Anstieg des US-Dollarindex DXY auf ein neues 26 Monatshoch sorgten auch am Kryptomarkt für weitere Gewinnmitnahmen. In der Folge rutschte die Krypto-Leitwährung zurück an die Schlüsselunterstützung bei 92.000 US-Dollar, bevor über das Wochenende eine leichte Erholung in Richtung 95.000 US-Dollar einsetzte. Bitcoin beendete die Woche mit einem Kursabschlag von rund drei Prozent. Der Altcoin-Sektor zeigte sich ebenfalls schwach und rutschte in den letzten sieben Handelstagen weiter gen Süden ab. Welche Wirtschaftsdaten in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen, verrät dieser Überblick.

