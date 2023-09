Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

Bitcoin (BTC) tendierte in den ersten zwei Handelswochen des statistisch schwachen Monats September zuletzt in einer geringen Handelsrange von rund fünf Prozent seitwärts. Trotz einer zunehmenden Dollar-Stärke konnte der Bitcoin-Kurs den wichtigen Unterstützungsbereich um 25.300 US-Dollar bislang verteidigen. Mit einem Wochenschlusskurs um 25.800 US-Dollar handelt die größte Kryptowährung weiterhin oberhalb des markanten Vormonatstiefs. Damit blieb der vielfach prognostizierte Abverkauf vorerst aus.

Es gilt abzuwarten, ob die neuesten Inflationsdaten sowie die Leitzinssitzung in dieser Woche neu Impulse am Kryptomarkt liefern. Um eine bearishe Folgebewegung in dieser Handelswoche abzuwenden, muss das Käuferlager alles daran setzen, die derzeitige Handelsrange nicht nachhaltig nach unten aufzugeben.

Ein relevanter Faktor sind die Wirtschaftsdaten der traditionellen Finanzwelt. Doch welche Termine stehen in der jungen Woche an? Der Überblick im Folgenden.

