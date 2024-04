In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die EZB-Leitzinsentscheidung eine Umkehr der Geldpolitik einleiten könnte

Weshalb die US-Inflationsdaten die Kurse am Finanzmarkt beeinflussen

Nach einem erneuten Kursrücksetzer auf 64.500 US-Dollar in der ersten Wochenhälfte, kann sich der Kurs von Bitcoin über das Wochenende vorerst zurück über die Marke von 69.000 US-Dollar erholen. Damit folgt der Bitcoin-Kurs der bullishen Gegenbewegung von Nasdaq und S&P500, die ihre Kursschwäche in Folge hawkisher Aussagen verschiedener US-Notenbänker kurz vor Wochenschluss ebenfalls eingrenzen konnten. Ein weiterer Grund für den verhältnismäßig geringen Abschlag ist in den wieder zunehmenden Zuflüssen der Spot-ETFs zu sehen. Am Donnerstag und Freitag investierten Anleger jeweils rund 200 Millionen US-Dollar in IBIT, FBTC und Co. Der bullishen Erholung zum Trotz, weist die Krypto-Leitwährung im Wochenvergleich einen Abschlag von gut zwei Prozentpunkten auf.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche den Bitcoin-Kurs auf neues Höchstkurse hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.