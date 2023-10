Bitcoin (BTC) zeigt sich in der letzten Septemberwoche weiter von seiner bullishen Seite und beendete den statistisch schwachen Handelsmonat bei 26.961 US-Dollar. Damit verbuchte die der BTC-Kurs ein Plus im Monatsvergleich von 3,9 Prozentpunkten und stieg so stark wie seit 2016 nicht mehr. Trotz einer erneuten Verschiebung der SEC bei ihrer Bitcoin Spot ETF Entscheidung in der zweiten Wochenhälfte, schraubte sich der Kurs der Krypto-Leitwährung kurz vor Wochenschluss weiter gen Norden und stieg bis an das, in der aktuellen Bitcoin-Kursanalyse angesprochene nächste relevante Kursziel bei 28.077 US-Dollar an. Der Bitcoin-Kurs profitierte zum einen von der Erholungsbewegung an den US-Aktienmärkten sowie von der Bestätigung eines Überbrückungshaushalts in den USA um 45 Tage. Dass die Politiker den befürchteten Shutdown des US-Haushalts in letzter Sekunde abwenden konnten, sorgte zur Eröffnung der Future-Märkte von Nasdaq und S&P500 für eine bullishe Erstreaktion, welche auch den Kryptomarkt mit gen Norden zog.

Ein weiterer relevanter Faktor für die Kursentwicklung am Kryptomarkt in dieser Handelswoche sind die Wirtschaftsdaten der traditionellen Finanzwelt. Doch welche Termine stehen in der jungen Woche an? Ein Überblick.

