Nachdem es gestern so ausgesehen hatte, als würde Bitcoin (BTC) eine kleine Verschnaufpause einlegen, stieg Orange Coin über Nacht wieder in Richtung der 38.000 US-Dollar an. Nicht einmal die jüngsten Verzögerungen im Spot-ETF-Antragsprozess bei der SEC scheinen die Krypto-Leitwährung zu bremsen. Folglich ging bei vielen Altcoins die jüngste Rallye fulminant weiter. Die teils zweistellige Gewinne und neuen Jahreshöchstwerte deuten auf Partystimmung am Altcoin-Markt. Ein Blick auf einige der stärksten Performer des Tages.

1. Kaspa (KAS)

Mit mehr als 30 Prozent über Nacht zählt Kaspa (KAS) zu den absoluten Gewinnern im Sektor. Die vergleichsweise junge Layer-1-Blockchain scheint ein echter Sonderling unter den Altcoins. Seit Beginn dieses Jahres folgt ein Allzeithoch dem Nächsten. Bei 0,138 US-Dollar erreichte KAS seinen (vermutlich nicht letzten) Höchstwert. Auf Wochensicht verbucht Kaspa einen Gewinn von mehr als 40 Prozent. Ob die Rallye damit ihren vorläufigen Zenit erreicht hat, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.

2. Render (RNDR)

Deutlich weiter von seinem Allzeithoch ist der heutige Zweitplatzierte: Render (RNDR). Einen Meilenstein gibt es trotzdem zu verbuchen: ein neues Jahreshoch bei über drei US-Dollar. Neben der allgemein enorm bullishen Stimmung am Altcoin-Markt profitiert Render offenbar von der jüngsten Migration zu Solana, die man auf der Breakpoint-Konferenz bestätigte. Das Projekt und dessen Coin setzen damit den Kurs als eines der Krypto-Performer des Jahres weiter fort.

3. Ordinals (ORDI)

Der Token des Ordinals Protocol, ORDI, dürfte indes sicherlich von der jüngsten Stärke Bitcoins profitieren. Maßgeblich an der aktuellen Rallye beteiligt ist zudem das Listing auf der Krypto-Börse Binance vor einigen Tagen. In der Folge nähert sich der ORDI-Token seinem aktuellen Allzeithoch bei 28 US-Dollar an. Dieser potenzielle Durchbruch steht am Ende eines Kurswachstums von mehr als 700 Prozent in den letzten 30 Tagen.