Hat die Bitcoin-Bullenrallye ein vorläufiges Ende gefunden? Seit den Abendstunden des gestrigen Dienstag, 14. November, befindet sich die Kryptowährung Nr. 1 im Abwärtstrend.

Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Orange Coin bei 35.559 US-Dollar (USD). Auf Tagessicht steht damit ein Kursminus von 3 Prozent zu Buche.

Die Hintergründe sind nicht direkt auszumachen. Denn während BTC auf Talfahrt geht, werten die Aktienmärkte die jüngsten US-Inflationszahlen positiv. Sowohl Nasdaq 100 (+2,13 Prozent), als auch S&P 500 (1,91 Prozent) zaubern auf Tagessicht Kursgewinne aufs Tableau.

Am gestrigen Dienstag veröffentlichte das Bureau of Labour Statistics die neuesten Inflationszahlen. Demnach verteuerten sich Waren und Dienstleistungen innerhalb der letzten zwölf Monate um 3,2 Prozent – ein positives Signal, da sich die Teuerungsrate seit Oktober damit nicht erhöht hatte. Noch im September war der Consumer Price Index (CPI) im Land der unbegrenzten Möglichkeiten um 0,4 Prozent angestiegen.

Neben Bitcoin können auch die Altcoins den positiven Schwung am Aktienmarkt nicht für sich nutzen. Ethereum (ETH) etwa notiert 3,6 Prozent im Minus. Noch deutlicher abgewatscht werden die Altcoins XRP (-5,1 Prozent) und Lido Staked Ether (-3,7 Prozent).

Umso überraschender, dass Solana (SOL) entgegen dem allgemeinen Trend deutliche Gewinne einfährt. Der "Ethereum-Killer" legt auf Tagessicht 7,7 Prozent zu und notiert bis Redaktionsschluss bei 58,30 USD.

In den letzten Handelswochen war der Gesamtmarkt binnen weniger Tage rapide angestiegen – selbst für den volatilen Kryptomarkt war dieses Wachstum nicht nachhaltig. Da kein fundamentaler Grund auszumachen ist, ist eine kurzfristige Gewinnmitnahme die naheliegende Erklärung für den heutigen Kursrutsch bei Bitcoin und Co.

Insbesondere die Gerüchte um eine baldige Genehmigung eines oder mehrerer Bitcoin Spot ETFs befeuerten den Markt – und riefen vermehrt institutionelle Anleger:innen auf den Plan. Wie CoinShares im Digital Asset Fund Flows Newsletter schreibt, machte das Handelsvolumen von Bitcoin ETPs in der vergangenen Woche 19,5 Prozent des gesamten Handelsvolumens von Bitcoin aus.

Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 293 Millionen US-Dollar, womit die siebenwöchige Serie von Zuflüssen die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritt und sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 1,14 Milliarden US-Dollar summierten – der dritthöchste Jahreswert in der Geschichte.

