Nach einer Verschnaufpause mit moderatem Kursplus in der Vorwoche kann Bitcoin (BTC) in den letzten sieben Handelstagen zum nächsten Sprung ansetzen und zwischenzeitlich auf ein 18-Monatshoch bei 38.000 US-Dollar zulegen. Auch die Nummer zwei, Ethereum (ETH) konnte in Folge des Spot-ETF Filings von Blackrock in der zweiten Wochenhälfte spürbar an Dynamik hinzugewinnen und zurück bis an seine Höchststände aus dem April oberhalb der 2.100 US-Dollar ansteigen. Diese positive Nachricht weitete sich über das Wochenende auf weitere Layer-1 Kryptowährungen wie Solana (SOL), Avalanche (AVAX) und weitere Altcoins aus, die zweistellig im Wert gen Norden preschten.

