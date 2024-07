Krypto-ETFs, Mining und Co.: Das erwartet uns mit Donald Trump

Krypto-ETFs, Mining und Co.: Das erwartet uns mit Donald Trump

Next US-Präsident?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Vize J. D. Vance maßgeblich die Krypto-Policy der USA bestimmen würde

Was die Neuausrichtung der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC für Altcoins bedeuten würde

Welche Konsequenzen in der Finanzmarktregulierung und insbesondere für Krypto ETFs und Derivate zu erwarten wäre

Wie die Wirtschafts- und Steuerpolitik von Trump eine neue Goldgräberstimmung unter Krypto-Unternehmen und allen voran Bitcoin-Minern auslösen könnte

Wie günstige Makrofaktoren und ein republikanischer Krypto-Patriotismus eine neue Finanzblase erschaffen können

Donald Trump präsentiert sich als Krypto-Fan. Immer wieder macht er sich für die Bitcoin- und Krypto-Etablierung stark. Bereits jetzt lässt sich an den Reaktionen am Krypto-Markt ablesen, wie groß die Hoffnungen der Investoren auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump sind. Was sich konkret für den Krypto-Markt ändern würde und mit welchen Auswirkungen Krypto-Investoren global rechnen können.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden