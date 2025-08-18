App herunterladen
350 Prozent Rendite in nur einem Jahr Das bessere Ripple? Warum Stellar Lumens 2025 durchstarten könnte

Ripple oder Stellar: Wer hat die Nase vorn? Beide Coins bewegen sich fast im Gleichschritt, und doch gibt es entscheidende Unterschiede.

Giacomo Maihofer
Stellar-Kurs0.413284 $-3.37 %
Stellar XLM Ripple

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs von Stellar (XLM) kann im Fahrwasser von Ripple (XRP) deutlich an Wert hinzugewinnen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Stellar wie ein Hebel auf XRP funktioniert
  • Wo Stellar die Nase vorn hat und wo nicht
  • Was für eine XLM-Kursrallye 2025 spricht

Viele Augen im Krypto-Space richten sich dieser Tage auf Ripple. Das letzte Jahr hat jedoch gezeigt: Ripples sogenannte “kleine Schwester”, Stellar Lumens, ist für Investoren auch einen Blick wert. Der Kurs von XLM folgt oft dem Beispiel von Ripple, schlägt aber stärker aus – sowohl nach unten als auch nach oben. Bisherige Performance: 350 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr. Dahinter steckt nicht nur Hype, sondern eine solide technische Grundlage – und eine ambitionierte Vision. Eine Analyse.

