In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Stellar wie ein Hebel auf XRP funktioniert
- Wo Stellar die Nase vorn hat und wo nicht
- Was für eine XLM-Kursrallye 2025 spricht
Viele Augen im Krypto-Space richten sich dieser Tage auf Ripple. Das letzte Jahr hat jedoch gezeigt: Ripples sogenannte “kleine Schwester”, Stellar Lumens, ist für Investoren auch einen Blick wert. Der Kurs von XLM folgt oft dem Beispiel von Ripple, schlägt aber stärker aus – sowohl nach unten als auch nach oben. Bisherige Performance: 350 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr. Dahinter steckt nicht nur Hype, sondern eine solide technische Grundlage – und eine ambitionierte Vision. Eine Analyse.
