Anleger ziehen ihre XRP-Bestände auf die Wallet, der liquide Markt wird verknappt. Kann der Ripple Coin jetzt profitieren?

XRP-Kurs vor 50-Prozent-Ausbruch? Das zeigen die Daten jetzt

XRP-Kurs vor 50-Prozent-Ausbruch? Das zeigen die Daten jetzt

Der XRP Ledger verzeichnete am gestrigen 25. April massive Kapitalabflüsse. Laut Santiment verließen innerhalb von 24 Stunden knapp 35 Millionen XRP die Handelsplattformen. Dieser Wert markiert den sechstgrößten täglichen Abfluss des laufenden Jahres. Was das bedeutet? Investoren transferieren ihre Bestände vermehrt in private Wallets – wollen also erst einmal nicht verkaufen. Das ist ein bullishes Signal für den XRP-Kurs.

💸 XRP Ledger saw 34.94M $XRP in total exchange outflows, the 6th largest 24-hour period of the year. Historically, these large outflow days have corresponded with upcoming bullish price action.



🔗 Check out XRP outflows here on Santiment any time: https://t.co/WLCy1405T2 pic.twitter.com/nTDT8nDnV3 — Santiment (@santimentfeed) April 24, 2026

Historische Vergleiche stützen die These einer Aufwärtsbewegung. Im März folgte auf ähnliche Abflüsse eine Kurserholung von etwa 20 Prozent. Im Februar kletterte der XRP-Kurs nach einem solchen Ereignis sogar um rund 50 Prozent.

XRP ETFs befeuern Nachfrage

Parallel dazu verzeichneten die XRP ETFs die dritte Woche in Folge Nettozuflüsse von insgesamt 82,88 Millionen US-Dollar. Das verwaltete Vermögen stieg damit auf 1,1 Milliarden US-Dollar an, wie Daten von SoSoValue belegen.

Ob diese fundamentalen Daten ausreichen, um den Abwärtstrend endgültig zu brechen, zeigt ein Blick auf die Charttechnik:

XRP-Kurs: Was jetzt wichtig wird

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer Spanne zwischen 1,4180 USD (Low) und 1,4296 USD (High) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,4278 USD und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,4308 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 88,06 Milliarden USD.

Der XRP-Kurs ist leicht gestiegen I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (1,4297 USD) und zeigt kurzfristig leichte Schwäche nach dem Anstieg Mitte April. Die Sequenz der jüngsten Kerzen weist auf eine Konsolidierung mit flacheren Hochs; Unterstützungen liegen bei 1,4180 USD und 1,4144 USD (Bollinger-Unterband), Widerstände bei 1,4297 USD (EMA‑20) und 1,4479 USD (letzter Swing).

“Konsolidierungsphase nach Anstieg”

Der RSI liegt mit 56,3 im moderaten Bereich, ohne überkauft zu sein. Das Histogramm signalisiert eine Abschwächung des Aufwärtsdrucks, was auf nachlassende Beschleunigung hindeutet.

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Die Bollinger-Bandbreite beträgt aktuell rund 0,0312 USD, was auf moderate bis niedrige Schwankungsbreite hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nach dem Anstieg; das Risiko für impulsivere Bewegungen bleibt medium.

XRP-Prognose: Wohin sich der Kurs jetzt bewegt

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch: Kurs knapp unter EMA‑20, Momentum reduziert, Volatilität gedämpft. Kurzfristige Unterstützungen: 1,4180 USD (aktuelle Spanne) und 1,4144 USD (Bollinger-Unterband); Widerstände: 1,4297 USD (EMA‑20) und 1,4479 USD (letzter Swing).

Neutral

Kurs bewegt sich zwischen 1,42 und 1,4479 US-Dollar bei moderater Wahrscheinlichkeit. Entscheidende Marken sind die EMA-20 bei 1,4297 US-Dollar sowie das Bollinger-Unterband bei 1,4144 US-Dollar. Solange der RSI stabil zwischen 50 und 60 bleibt und das Band eng ist, dominiert eine Seitwärtsphase.

Bullisch

Aufwärtsszenario mit Zielbereich zwischen 1,448 und 1,51 US-Dollar. Voraussetzung ist ein RSI über 60 sowie stabile Schlusskurse oberhalb der EMA-20. Ein Breakout mit steigendem Volumen könnte den Weg zum Fibonacci-Ziel bei 1,51 US-Dollar freimachen.

Bearish

Abwärtsszenario mit Kursziel zwischen 1,3921 und 1,3193 US-Dollar. Ein RSI unter 50 und der Bruch des Bollinger-Unterbands bei 1,4144 US-Dollar gelten als zentrale Signale. Dreht die EMA-20 klar nach unten, verstärkt sich der Abwärtsdruck.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,4479 USD würde ein bullishes Wiederaufleben mit Ziel 1,51 USD aktivieren, während ein Bruch unter 1,4144 USD Abgabedruck Richtung 1,3921 USD (Fibonacci) einleiten dürfte.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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