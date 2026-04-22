Ethereum ist keine Konkurrenz mehr für Solana, die Nutzerzahlen sprechen eine klare Sprache. Doch stimmt das auch für den Kurs?

Solana in Aufwärtsmarsch: Was den SOL-Kurs jetzt bewegt

Solana in Aufwärtsmarsch: Was den SOL-Kurs jetzt bewegt

Der Wettbewerb zwischen Solana und Ethereum gewinnt an Dynamik. Neue Daten zeigen, dass Solana nicht nur neues Kapital anzieht, sondern zunehmend reale Aktivität auf sich vereint.

Parallel dazu wächst die Nutzung des Netzwerks deutlich schneller als bei der Konkurrenz. Ethereum bleibt zwar bei zentralen Kennzahlen stark, kann mit der Geschwindigkeit dieser Entwicklung aber kaum Schritt halten. Ethereum beendet das erste Quartal zwar mit einem Transaktionsvolumen von 200 Millionen ab – dem höchsten Quartalswert seiner Geschichte. Solana verzeichnet in derselben Zeit aber rund 25,3 Milliarden Transaktionen.

Kann Solana diesen Vorsprung langfristig halten und Marktanteile gewinnen? Das erfahrt ihr in der Kursanalyse.

Solana-Kurs: Das bewegt SOL

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Solana-Kurs zwischen einem Tief von 84,31 USD und einem Hoch von 88,88 USD (letzte 6 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 88,28 USD und damit 2,43 USD (ca. 2,83 %) über dem Niveau vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 50.861.770.227 USD. Die kurzfristige Bewegung zeigt eine klare Aufwärtsbewegung mit enger Volatilitätsausweitung.

Solana ist gestiegen I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (ca. 86,24 USD) und bildet jüngst höhere Hochs und höhere Tiefs, was einen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Wichtige Unterstützung liegen bei 86,24 USD (EMA-20) und 84,88 USD (Fibonacci-Retracement), der unmittelbare Widerstand zeigt sich bei 90,73 USD (letztes Swing-High) sowie am Bollinger-Oberband bei rund 87,95 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bleibt die technische Marktlage tendenziell bullish.

“Markt befindet sich in kurzfristigen Aufwärtstrend”

Der RSI (14) liegt bei ca. 72,98 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm deutet auf eine abnehmende Beschleunigung der Aufwärtsdynamik hin, also schwächer werdenden Impuls trotz hohem RSI.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 4,51 USD, was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend mit leicht erhöhter Spannungs- und Volatilitätstendenz.

Solana-Prognose: Das erwartet den Kurs

Kurzfristig bleibt die Prognose für SOL am 22.04.2026 bullish, aber anfällig für Rücksetzer. Unterstützungen: 86,24 USD (EMA-20) und 84,88 USD (Fibonacci, Aufwärtstrend-Fib). Widerstände: 87,95 USD (Bollinger-Oberband) und 90,73 USD (aktuelles Swing-High).

Die kurzfristige Aussicht ist bullish I Quelle: BTC-ECHO

Ein klarer Tagesschluss über 90,73 USD mit Volumen würde den Aufwärtstrend weiter bestätigen; ein Bruch unter 84,88 USD würde dagegen kurzfristig zu deutlicherer Abwärtsbewegung führen.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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