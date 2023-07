Das israelische Nationale Büro für Terrorismusbekämpfung (NBCTF) hat Kryptowährungen in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar von Konten beschlagnahmt, die der Hisbollah und der iranischen Quds-Brigade gehören sollen. Das teilte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am 28. Juni mit. Gallant sprach von einem großen Erfolg. Israel und einige andere Staaten, darunter auch Deutschland und die USA, stufen die Gruppierungen als Terrororganisationen ein. An den Maßnahmen beteiligte sich neben dem israelischen Geheimdienst auch die Blockchain-Forensiker von Chainalysis und verschiedene Kryptobörsen.

Der Militäreinsatz Israels in Dschenin im Westjordanland ist indessen nach übereinstimmenden Berichten beendet. Die zweitägige Mission gilt als größte Militäroperation dieser Art seit 20 Jahren. Als Reaktion auf den Einsatz sollen nach Angaben des israelischen Militärs in der Nacht zum 5. Juli fünf Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert worden sein, die jedoch abgefangen werden konnten. Infolge leitete Israel Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen ein. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, kam bei dem Einsatz ein israelischer Soldat ums Leben. Auf der Gegenseite seien mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Blockchain-Spuren führen nach Iran und Syrien

Laut Chainalysis erhält die Hisbollah seit ihrer Gründung einen Großteil ihrer Gelder aus dem Iran von der iranischen Quds-Brigade, des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Die Transaktionen werden häufig über syrische Mittelsmänner, zum Teil auch in Kryptowährungen, abgewickelt. Die Überweisungen folgen demnach einem “Muster, bei dem Gelder zunächst von Finanzvermittlern zu Hawala-Diensten und OTC-Brokern und dann zu von der Hisbollah kontrollierten Adressen an Mainstream-Börsen verschoben werden”, sagen die Forensik-Experten des US-Unternehmens.

Das NBCTF konzentrierte sich bei der Beschlagnahmung auf Wallets, die von Tawfiq Muhammad Said Al-Law kontrolliert werden. Einem in Syrien ansässigen Hawala-Betreiber, der mit den hochrangigen Hisbollah-Mitgliedern Muhammad Qasim Al-Bazzal und Muhammad Ja’far Qasir zusammenarbeiten soll. Hawala ist ein internationales Zahlungssystem, mit dessen Hilfe Bargeldtransaktionen unter Einbezug von Mittelsmännern anonymisiert abgewickelt werden können. Sowohl Al-Bazzal als auch Ja’far Qasir stehen auf der Sanktionslister der US-Behörde OFAC.

Alle vom NBCTF im Rahmen der Aktion beschlagnahmten Gelder befanden sich “in USDT im TRON-Netzwerk (USDT-TRON)”, so Chainalysis.

Chainalysis: “Terrorismusfinanzierung mit Krypto lohnt sich nicht”

Bei den Ermittlungen kam die Reactor-Sofware von Chainalysis zum Einsatz. Das Programm hilft dabei, Walletverbindungen und Zahlungsströme zu identifizieren und darzustellen. “Wir können hier sehen, wie Gelder zuerst von Finanzvermittlern zu einer von Al-Law kontrollierten Wallet und dann zu einer von der Hisbollah kontrollierten Einzahlungsadresse an einer Mainstream-Börse wandern”, heißt es in der Analyse der US-Firma. Die betroffene Adresse soll auch in Transaktionen mit iranischen Börsen verwickelt sein.

Insgesamt machen Kryptowährungen bei der Finanzierung der Gruppierung jedoch nur einen kleinen Teil aus, erklärt Noy Moshe, Expertin für Terrorismusfinanzierung bei Chainalysis gegenüber BTC-ECHO.

Die meisten großen Blockchains sind öffentlich einsehbar. Daher lassen sich Zahlungen auch vergleichsweise gut nachverfolgen. “Ein weitverbreitetes Missverständnis über Kryptowährungen ist, dass sie völlig anonym und nicht nachvollziehbar sind, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Kryptowährungen bieten eine beispiellose Transparenz”, unterstreicht Moshe gegenüber BTC-ECHO.

Die Ermittlungserfolge führen mittlerweile dazu, dass einzelne Terrororganisationen, wie die Hamas, ihr Bitcoin-Spendenprogramm einstellten.

Kryptobörsen von zentraler Bedeutung

Bei der Identifikation von Akteuren, die mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, ist die Kooperation des Privatsektors besonders wichtig. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Kryptobörsen hilft bei den Ermittlungen. So sicherte etwa Binance auf Twitter israelischen Behörden ihre Unterstützung zu. Laut eines Berichts des Nachrichtenportals Fortunes teilte der NBCTF-Chef Paul Landes mit, dass auch andere Börsen beteiligt gewesen sein sollen, die aber anonym bleiben wollten.

Als Schnittstelle zwischen Krypto- und Fiatwelt spielen die Exchanges eine wichtige Rolle. Wer einen Account bei einer großen zentralen Kryptobörse eröffnet, muss in der Regel einen KYC-Prozess zur Nutzeridentifizierung durchlaufen. Aufgrund der Transparenz vieler Blockchains, sowie der hohen Kooperationsbereitschaft des Privatsektors bieten Kryptowährungen in vielen Fällen daher nur eine geringe Anonymität.