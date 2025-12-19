App herunterladen
Krypto in DACH 

Neue Meldepflichten, alte Steuern? Das steckt in dem Kryptotransparenzgesetz

Krypto wird transparenter – und das schneller als viele erwarten. Mit dem Kryptotransparenzgesetz setzt Deutschland die EU-Richtlinie DAC8 um und verschärft die Meldepflichten. Warum die Bundesratsentscheidung für Anleger und Anbieter gleichermaßen relevant ist.

Timur Yildiz
Sitzung des Bundesrates

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Bundesrat entscheidet über die Umsetzung der DAC8-Richtlinie und neue Meldepflichten für den Kryptomarkt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bundesrat über das Kryptotransparenzgesetz abstimmt
  • Was die DAC8-Umsetzung konkret für Kryptowährungen bedeutet
  • Welche Rolle das Bundeszentralamt für Steuern künftig spielt
  • Was Experten jetzt von Dienstleistern erwarten
  • Wie Deutschland im DACH-Vergleich dasteht

Am heutigen Freitag steht im Bundesrat ein für den deutschen Krypto-Markt zentrales Gesetz auf der Tagesordnung. Unter TOP 8 der 1060. Sitzung wird über das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226, besser bekannt als DAC8, entschieden. Der Finanzausschuss empfiehlt die Zustimmung. Mit dem Gesetz setzt Deutschland die europäische DAC8-Richtlinie fristgerecht bis Ende 2025 in nationales Recht um. Kern des Vorhabens ist die Einführung umfassender Melde- und Sorgfaltspflichten für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. Der Finanzverwaltung soll dadurch ein strukturierter Zugang zu Informationen über Krypto-Transaktionen ermöglicht und der automatische Informationsaustausch innerhalb der EU ausgebaut werden.

Das könnte dich auch interessieren