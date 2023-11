Logan Pauls Blockchain-Game Cryptozoo soll Investorengelder in Millionenhöhe verschlungen haben. Was passiert ist und wie sich Investoren schützen können.

Logan Paul weiß, wie man Dinge vermarktet und vor allem: wie man Geld macht. Das geschätzte Vermögen des Influencers, Boxers und Wrestlers beziffert sich laut CAKnowledge im Jahr 2023 auf 245 Millionen US-Dollar. Sein YouTube-Kanal gehörte laut Forbes in den Jahren 2017, 2018 und 2021 zu den erfolgreichsten Kanälen überhaupt. Er besitzt Luxusautos sowie Immobilien in New York, Miami, Kansas City und Florida. Trotz dieses Reichtums scheint der Influencer ständig auf der Suche nach zusätzlichem Einkommen zu sein. Wie aktuelle Recherchen nahelegen, passiert das nicht immer auf moralisch und rechtlich einwandfreiem Weg.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen