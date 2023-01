Krypto in der Bundesliga

Coinbase verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem achtmaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. “Wir freuen uns, unser Engagement auf dem deutschen Markt zu vertiefen und auf die Zusammenarbeit mit dem BVB. Coinbase mit seiner Krypto-Plattform und Borussia Dortmund im sportlichen Bereich stehen beide für Innovation, Vertrauen und Verantwortung”, sagte Coinbase-Europachef Daniel Seifert bezüglich der Vertiefung der Kooperation.

Coinbase-Banner im Borussen-Stadion

Mit der Kooperation startet Coinbase eine breit angelegte Marketing-Offensive. Geplant sind unter anderem Bandenwerbung und Cam Carpets im Singal Iduna Park, sowie eine breit angelegte Werbekampagne auf Social-Media-Kanälen. “Die Kryptowelt bietet spannende Möglichkeiten, und uns ist es wichtig, in diesem zukunftsträchtigen Feld mit einem vertrauenswürdigen Partner zusammenzuarbeiten”, sagt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Krypto immer mehr im Sportbereich vertreten

Seit einigen Jahren expandiert der Krypto-Sektor auch in den Sportbereich. Bei der Fußball-WM in Katar spielte Krypto schon eine Rolle. Darüber hinaus bringen immer mehr Spitzenvereine ihre eigenen Fan-Token und Blockchain-Projekte auf den Weg. Die Partnerschaft von Coinbase und Borussia Dortmund macht diese Entwicklung auch in Deutschland weiter deutlich und verschafft der Branche mehr öffentliche Präsenz. Gleichwohl hatten sich viele Krypto-Unternehmen, unter ihnen etwa die singapurische Exchange Crypto.com, mit ihren enormen Marketing-Ausgaben im vergangenen Jahr verhoben.

