Längst hat die Kryptobranche auch im Sport Fuß gefasst. Ob Barcelona, Mailand oder Paris, immer mehr große Sportvereine geben ihre eigenen Coins heraus. Durch den Kauf dieser Kryptowährungen können Fans an den Unternehmen partizipieren. Diese sogenannten Fan Token räumen dem Käufer zum Beispiel ein Stimmrecht bei Vereinsentscheidungen ein oder ermöglichen den Zugang zu exklusiven Inhalten. Aber wie sieht es mit der Rentabilität der Sport-Coins aus?

In einem Analysebericht der Plattform Trading Browser wurden die Kursentwicklungen der Fan Token im Laufe des Jahres 2022 in den Blick genommen. Anhand der Daten wurde errechnet, mit wie viel Geld man ins Jahr 2023 starten würde, wenn man am ersten Januar 2022 100 US-Dollar in die jeweiligen Token investiert hätte. Dabei wurde auch ermittelt, welche Teams dabei am besten performt haben und welche eher auf den Abstiegsplätzen gelandet sind.

Die 3 Top-Teams

Durch die Turbulenzen am Kryptomarkt hatten auch Fan Token 2022 kein leichtes Spiel. Diese Teams konnten dennoch mit einem positiven Ergebnis überzeugen.

Platz 1: FC Santos

FC Santos ist ein brasilianisches Fußballteam, für die unter anderen auch Fußball-Ikone Pelé gespielt hat und eine der größten Mannschaften in Südamerika. Im Januar 2022 war ihr SANTOS Fan Token 3,5038 US-Dollar wert. Der Preis des Tokens ist seitdem auf 4,2954 US-Dollar gestiegen, was bedeutet, dass eine Investition von 100 US-Dollar am Ende des Jahres 122,59 US-Dollar eingebracht hätte, eine Steigerung von 22,59 Prozent, die höchste aller Fan-Token.

Platz 2: Napoli

Der S.S.C Neapel spielt in der italienischen Serie A und konnte diese bereits zweimal gewinnen. Ihr Token NAP war im Januar 2022 3,2522 US-Dollar wert und ist innerhalb eines Jahres auf 3,9388 US-Dollar gestiegen. Das entspricht einem Kursgewinn von 21,11 Prozent.

Platz 3: AS Monaco

AS Monaco spielt in der französischen Ligue 1, die das Team achtmal gewonnen hat. Im Januar 2022 war ihr Token ASM 1,1225 US-Dollar wert und belief sich nach einem Jahr auf 1,1337 US-Dollar. Die Rendite lag also in etwa bei einem Prozent.

Jedoch hatten längst nicht alle Vereins-Token Kursgewinne vorzuweisen. Diese Mannschaften verzeichneten den größten Wertverlust.

Letzter Platz: Leeds

Nicht nur in der Premier League befindet sich Leeds in der unteren Tabellenhälfte. Der Token des Vereins hat die größten Verluste erlitten. Der Preis des LUFC Tokens ist von 5,4789 US-Dollar auf nur noch 0,6531 Dollar gesunken. Das bedeutet, dass von einer 100-Dollar-Investition für die Fans nur noch 11,92 US-Dollar übrig geblieben wären. Ein Kursverlust von 88,08 Prozent.

Vorletzter Platz: UD Levante

Levante spielt in der zweiten spanischen Liga und ist in Valencia beheimatet. In der Tabelle stehen sie aktuell auf Platz drei. Leider war die Performance des Vereins-Tokens im letzten Jahr weniger überzeugend. Der Kurs fiel um 84,14 Prozent. Von 100 US-Dollar waren folglich nur noch 15,86 US-Dollar übrig.

Drittletzter Platz: Everton

Everton befindet sich in der englischen Liga aktuell auf einem Abstiegsplatz. Nicht besser war es um den Vereins-Coin bestellt. 82,13 Prozent Kursverlust im Jahr 2022 beim Vereinstoken bedeuteten, dass von 100 US-Dollar noch 17,87 US-Dollar Restwert vorhanden waren.

