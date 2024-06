Coinbase Guide: So verwendest du die neue Smart Wallet

Die neue Smart Wallet von Coinbase ist seit Anfang Juni live und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer attraktiv sind. Die Smart Wallet soll die Krypto-Adoption auf das nächste Level heben, indem es den Zugang zur Blockchain-Welt für die breite Masse erheblich erleichtert.

Was ist die Coinbase Smart Wallet?

Die Coinbase Smart Wallet ist eine benutzerfreundliche Krypto-Wallet, die entwickelt wurde, um den Zugang zur Welt der dezentralen Anwendungen (dApps) zu vereinfachen. Sie nutzt fortschrittliche Technologien wie Account-Abstraction und bietet Funktionen wie Transaktionen ohne sogenannte Gas Fees, vorautorisierte Zahlungen und Passkey-Signaturen. Diese Features zielen darauf ab, die Bedingung der Wallet so einfach wie nur möglich zu machen. Noch mehr über Smart Wallets und warum diese der Schlüssel zur Massenadoption des Krypto-Sektors sind, erfährst du in diesem Artikel.

Mit Coinbase (BASE) vom Layer2-Hype profitieren Nach Ethereum und Solana: Profitiere vom Layer2-Hype auf BASE mit der einfachen Nutzbarkeit von Coinbase. 100 % reguliert und zuverlässig. Jetzt loslegen

So erstellst du deine Smart Wallet

Einfacher kann der Einstieg in die Welt der dApps kaum noch sein. Mit nur wenigen Klicks ist die neue Smart Wallet von Coinbase einsatzbereit und du kannst sofort in die DeFi, Gaming oder NFT-Ökosysteme der Web3-Welt eintauchen. Die Einrichtung der Smart Wallet erfordert keinen zusätzlichen App-Download. Du kannst deine Wallet einfach und schnell direkt im Mobile oder Desktop Browser aufsetzen. So funktionierts:

Wallet erstellen: Öffne deinen bevorzugten Browser auf dem Mobilgerät oder Desktop und gehe zur Coinbase Wallet Webseite. Klicke anschließend auf “Connect” und danach auf “Create a smart wallet”.

Coinbase Smart Wallet Website. Quelle: Coinbase

Authentifizierungsmethode wählen: Wähle eine Authentifizierungsmethode wie Face ID, Google Chrome Profile, Fingerprint oder Yubikey. Dies vereinfacht die Einrichtung und eliminiert die Notwendigkeit von Recovery-Phrasen.

Erstelle deine Wallet mit einem Fingerscan

So nutzt du deine Coinbase Smart Wallet

Um deine Smart Wallet mit dem nötigen Kapital auszustatten, um in der Web3-Welt aktiv zu werden, folge diesen Schritten:

Klicke auf “Fund Wallet”. Logge dich in deinen Coinbase Account ein. Falls du noch keinen hast, kannst du dich unter diesem Link für Coinbase registrieren. Wähle eine Kryptowährung aus, um dein Wallet zu finanzieren und transferiere die Gelder via Coinbase auf deine Smart Wallet.

Smart Wallet Interface. Quelle: Coinbase

4. Zuletzt musst du lediglich noch auf “Confirm” klicken und kannst deine Token kostenlos auf deine Smart Wallet transferieren.

Smart Wallet Transfer Interface. Quelle: Coinbase

Das war’s! Jetzt kannst du loslegen und mithilfe deiner Smart Wallet in das Ökosystem verschiedener Blockchain-Netzwerke einsteigen.

Vorteile der Smart Wallet

Die Coinbase Smart Wallet bietet zahlreiche Vorteile, die den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen und dezentralen Anwendungen erheblich erleichtern. Mit einem einfachen Onboarding-Prozess, bei dem du eine Wallet in Sekunden erstellen kannst, entfällt die Notwendigkeit komplizierter Schritte oder Recovery-Phrasen. Dank von Coinbase gesponserter Transaktionen sind viele Transaktionen kostenlos, was die Nutzung der Wallet kostengünstiger macht als bei der Konkurrenz.

Moderne Authentifizierungsmethoden wie Face ID oder Yubikey sorgen für zusätzlichen Schutz. Zudem unterstützt die Smart Wallet mehrere Netzwerke wie Base, Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, BNB und Zora, was die Flexibilität und Nutzbarkeit erhöht. Darüber hinaus fördert Coinbase im Rahmen des “Onchain Summers” derzeit aktiv die Adoption seiner Smart Wallets. Nutzer und Entwickler können gegenwärtig attraktive Incentives wie Gas Credits und ETH-Belohnungen verdienen, wenn sie die Wallet aktiv nutzen und bei den Initiativen des Onchain Summers teilnehmen.