Coinbase Wallet - Erfahrungen und Review
Die Coinbase Wallet verspricht eine einfache und sichere Verwaltung von Kryptowährungen. Als selbstverwahrende Web3-Wallet ermöglicht sie Nutzern die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Assets und Private Keys.
Wir haben für dich alle wichtigen Infos zu den Funktionen, unterstützten Coins, Sicherheitsmaßnahmen, der Benutzerfreundlichkeit & weitere Features zusammengestellt. Außerdem kannst du nachlesen, welche Erfahrungen unsere Community mit der Coinbase Wallet gemacht hat und selbst eine Bewertung abgeben.
Was ist die Coinbase Wallet?
Die Coinbase Wallet ist eine nicht-verwahrende Web3-Wallet. Sie ermöglicht Nutzern, ihre Kryptowährungen, NFTs und dezentralen Anwendungen (dApps) unabhängig zu verwalten.
Im Gegensatz zur Coinbase Exchange, wo Krypto-Bestände von der Plattform verwahrt werden, bleiben die Private Keys im Besitz der Nutzer. Die Wallet ist als mobile App für iOS und Android sowie als Browser-Erweiterung für Chrome und Brave verfügbar.
Preis
Die Coinbase Wallet kann kostenlos heruntergeladen und genutzt werden.
Gebühren
Für Transaktionen zwischen der Coinbase Wallet und der Coinbase Exchange fallen keine Gebühren an. Beim Senden von Kryptowährungen an andere Wallets können allerdings Netzwerktransaktionsgebühren entstehen, die je nach Blockchain und Netzwerkauslastung unterschiedlich ausfallen.
Coins
Die Coinbase Wallet ermöglicht das Speichern und Versenden von hunderttausenden unterschiedlichen Kryptowährungen. So können nicht nur etablierte Coins wie Bitcoin, Ethereum oder Solana verwaltet werden, sondern auch aufregende kleinere und aufstrebende Projekte.
Darüber hinaus werden NFTs über mehrere Blockchains hinweg unterstützt.
Sicherheit
Als Hot Wallet bietet die Coinbase Wallet zwar weniger Schutz als Hardware-Wallets, doch sie verfügt über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen:
- Non-Custodial: Nutzer haben volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel
- Login-Schutz: Biometrische Authentifizierung und Passwortschutz
- Sichere Speicherung: Secure Enclave und SSL-Verschlüsselung für den Schutz der privaten Schlüssel
- Kompatibilität: Verbinde Ledger-Hardware-Wallets für zusätzliche Sicherheit
- Warnungen: Informationen zu bösartigen dApps und Ausblenden von Spam-Token
- Recovery Phrase: Klassische Wallet-Recovery per Wiederherstellungsphrase
Coinbase zeichnet sich zwar durch hohe Sicherheitsmaßnahmen aus, dennoch waren 2021 etwa 6.000 Benutzerkonten von einem Hack betroffen. Coinbase konnte schnell reagieren und entschädigte die betroffenen Nutzer.
Support
- Coinbase Hilfecenter: Antworten auf die häufigsten Fragen und detaillierte Anleitungen
- Report-Funktion: Melden möglicher Phishing Versuche an security@coinbase.com
- Chat-Support: Virtuelle Assistenten und echter Kundesupport
- Ticket-System: Detaillierte Problembehandlung
Bei der Recherche zur Review haben wir einige Nutzerbewertungen entdeckt, die sich über längere Antwortzeiten des Supports beschwert haben.
Benutzerfreundlichkeit
Die Coinbase Wallet bietet aufgrund ihrer selbsterklärenden Bedienung einen guten Einstieg für neue Krypto-Trader. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, erfordert keine tieferen Vorkenntnisse und ermöglicht sowohl in den mobilen Apps als auch am Desktop eine einfache Navigation.
Features
Zu den unterschiedlichen Features der Coinbase Wallet zählen u. a.:
- Integration von dApps: Direkter Zugriff auf dezentrale Anwendungen
- NFT-Unterstützung: Verwahren & Verwalten von NFTs auf mehreren Blockchains
- Integrierte Handelsfunktion: Kauf und Verkauf von Kryptowährungen direkt in der Wallet
- Browser-Erweiterung: Nahtloser Web3-Zugriff
- Multi-Wallet-Unterstützung: Verwaltung mehrerer Wallets in der App
- Coinbase Quests: Interaktive Lern-Challenges zu Blockchain & Web3 mit Krypto-Belohnungen
- Wallet SDK: Entwickler können die Coinbase Wallet in ihre dApps integrieren