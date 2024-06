In diesem Artikel erfährst du: Was du von der Coinbase Smart Wallet erwarten kannst

Was die Krypto-Börse für den "Onchain Summer" sonst noch geplant hat

Ob der Base Hype bald abflachen könnte

Warum das Base-Ökosystem nun noch weiter wachsen dürfte

Base, das hauseigene Layer-2-Netzwerk des Krypto-Börsengiganten Coinbase, hat in den vergangenen Tagen mehrere Meilensteine erreicht. Allein in den letzten 90 Tagen ist das Total Value Locked (TVL), also das Gesamtkapital auf der Base Blockchain, um über 465 Prozent gestiegen. Mittlerweile befinden sich Token im Wert von mehr als 7,61 Milliarden US-Dollar im Layer-2-Netzwerk von Coinbase. Diese Wachstumsrate übertrifft Konkurrenten wie Arbitrum und Optimism deutlich. Die beiden L2-Netzwerke konnten im selben Zeitraum lediglich einen Zuwachs von 13 Prozent beziehungsweise einen Rückgang von 12 Prozent verzeichnen.

