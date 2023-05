Ein CO₂-Zertifikat ist als ein digitales Dokument zu verstehen, welches den Besitz einer bestimmten Menge an klimaschädlichen Emissionen bescheinigt. Der Handel mit CO₂-Zertifikaten wurde zunächst in der EU als ein Mechanismus entwickelt, um die Reduktion von Treibhausgasemissionen zu fördern, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die zugrunde liegende Idee: Unternehmen und Organisationen sind dazu verpflichtet, Emissionsrechte am Markt für Kohlenstoff zu erwerben, um ihre eigenen Emissionen auszugleichen. Der Handel von Kohlenstoff mit CO₂-Instrumenten an den sogenannten Emissionsmärkten führte jedoch lange Zeit ein Nischendasein. Obwohl CO₂-Zertifikate in Europa bereits seit 2005 gehandelt werden können, sorgte eine undurchsichtige Preisbildung infolge intransparenter Produkte für Probleme.

Mit zunehmenden Treibhausgasemissionen und dem nachgewiesenen Einfluss auf die Erderwärmung hat der Handel mit CO₂-Zertifikaten mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen. In den letzten Jahren entwickelten sich neben Europa auch in den USA, Südkorea und Neuseeland – neuerdings auch in China – Märkte für den Handel mit CO₂-Zertifikaten.

Ein flexibler Mechanismus für mehr Grün

Allgemein werden zwei Arten von CO₂-Zertifikaten unterschieden. Es gibt Emissionsrechte und -gutschriften, welche dann auf einem Marktplatz für CO₂-Zertifikate gehandelt werden. Emissionsrechte werden von Regierungen oder internationalen Organisationen wie der Europäischen Union (EU) ausgegeben und legen fest, wie viel CO₂ eine bestimmte Branche oder ein bestimmter Akteur produzieren darf. Wenn ein Unternehmen mehr Kohlenstoffdioxid produziert als erlaubt, muss es Emissionsrechte erwerben, um seinen Ausstoß auszugleichen.

Gutschriften hingegen werden an Unternehmen und Projekte vergeben, die dazu beitragen, die CO₂-Emissionen zu reduzieren oder zu vermeiden, indem sie erneuerbare und nachhaltige Energien fördern oder beispielsweise Aufforstungsprojekte unterstützen. Die Besitzer dieser Gutschriften können sie dann auf dem Markt verkaufen. Der Handel mit CO₂-Zertifikaten fungiert somit als flexibler Mechanismus, der Unternehmen und Organisationen dabei hilft, ihre Emissionen auf kosteneffektive Weise zu reduzieren. Unternehmen, die in emissionsarme Technologien investieren oder ihre Produktions-

