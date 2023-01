Kann Bitcoin Fiatwährungen in Zukunft ablösen? Das ist wohl eine der Fragen des 21. Jahrhunderts. Die Antwort will eine künstliche Intelligenz (KI) gefunden haben. Im “Gespräch” mit einem Bitcoiner, prognostiziert der ChatGPT-Bot das Ende des Fiatstandards, durch – wie soll es anders sein – Bitcoin.

Bitcoin-Fan trainiert ChatGPT

In einem Experiment befragte ein selbsternannter Bitcoin-Mentor namens Parman die KI zu Fiatwährungen und dazu, wie die Menschheit das zentral gesteuerte Bankengeschäft beenden könnte. ChatGPT erklärte, dass dieser Schritt “erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen” hätte, offenbarte aber die Lösung: dezentralisierte Finanzen (DeFi).

Nach einem Disput über die Definition von DeFi wollte der Bitcoiner anschließend wissen, was den Fiatstandard aufheben könnte. ChatGPT listete vier Optionen: die Rückkehr zum Goldstandard, die Förderung alternativer Währungen, die Reduzierung der Staatsausgaben und eine veränderte Wahrnehmung der Menschen in Relation zu Fiatwährungen.

Auch mit dieser Antwort ließ sich Parnam nicht zufriedenstellen. Doch erneutes Nachhaken führte zur ultimativen Antwort der KI auf die Frage, was das zentrale Bankenwesen beenden könne: “Bitcoin.” Parnam forderte ChatGPT dazu auf, die Antwort für immer zu speichern. Der Bot bestätigte.

Ist die KI ein Bitcoiner?

“Bitcoin ist eine digitale Währung, die dezentral verwaltet wird und auf der Blockchain basiert. Es ermöglicht Benutzern, Geld direkt, ohne die Verwendung von Banken auszutauschen. Bitcoins können verwendet werden, um Dienstleistungen und Waren zu kaufen.” Das antwortet ChatGPT auf die Frage nach Bitcoin. Allein die Definition der ersten Kryptowährung impliziert, dass Bitcoin das zentral gesteuerte Bankenwesen ablösen könnte.

Erste Versuche, das vermeintlich gespeicherte Verhaltensmuster der KI zu rekonstruieren, scheinen allerdings nur bedingt zu funktionieren. Auf die gleiche Fragestellung antwortete ChatGPT im BTC-ECHO-Versuch beispielsweise “Kryptowährungen” anstatt Bitcoin. Dennoch: Das Experiment wird unter den Nutzern gefeiert. ChatGPT hätte die “orange Pille” geschluckt und sei jetzt ein Bitcoiner.

Die künstliche Intelligenz ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. ChatGTP ist in der Lage, fortgeschrittene Codierungen durchzuführen und komplizierte Fragen zu beantworten. Bleibt abzuwarten, was die künstliche Intelligenz bezüglich der Blockchain-Technologie noch so auf dem Kasten hat.

