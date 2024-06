In diesem Artikel erfährst du: Was Celestia von anderen Ansätzen unterscheidet

Wie man jede Blockchain skalieren will

Wo man aktuell in der Entwicklung steht

Wo es in den nächsten 12 Monaten hingehen soll

Bescheidene Anfänge, ambitionierte Ziele: Vor fünf Jahren entsteht die Idee für Celestia, der ersten modularen Blockchain, als Beitrag in einem Ethereum Research Forum. Heute ist Celestia einer der großen Hoffnungsträger, wenn es um eine der wichtigsten Herausforderungen der Branche geht: Skalierung. Ihr Wert: rund 1,7 Milliarden US-Dollar.

Ismail Khoffi ist einer der Mitgründer des Projekts. Im Gespräch mit BTC-ECHO erzählt er, was Celestia so revolutionär macht, wie er von alten Institutionen wie Fraunhofer und Google zu Krypto kam und man jedes Ökosystem und jeden Use Case skalieren will. Und warum er glaubt, dass in Zukunft KI, Krypto, VR und AR miteinander verschmelzen werden.

