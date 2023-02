Mit einem digitalen Rubel will Russland westliche Sanktionen umgehen. Die Testphase für die CBDC soll diesen April starten.

In Russland rollt ab April der digitale Rubel

Russland arbeitet weiter an der Einführung eines digitalen Rubels. Dafür rollt die Zentralbank ab 1. April eine Testphase für die nationale CBDC aus. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS und beruft sich auf Aussagen der stellvertretenden Gouverneurin Olga Skorobogatova.

Konkret geht es dabei um Peer-to-Peer-Transaktionen zwischen Privatpersonen und dem Einzelhandel. Für das Projekt bindet Russlands Währungshüter dreizehn Banken mit ein, die im Vorfeld diverse Tests auf technischer und operativer Ebene bestanden hätten. Die Geldhäuser testen dann gemeinsam mit ausgewählten Kunden die Funktionalität des digitalen Rubels. Im nächsten Schritt wolle sich die Zentralbank Gedanken um mögliche Skalierungslösungen machen, um die Tests auf die breite Bevölkerung auszuweiten.

Digitaler Rubel kommt 2024

Wann genau diese Ausdehnung erfolgen wird, bleibt bislang ungewiss. Spätestens 2024 dürfte es so weit sein. Für kommendes Jahr plant Russland die flächendeckende Einführung des digitalen Rubels. Dafür sollen alle Finanzdienstleister und Börsen des Landes an das System angebunden werden. Weitere Features wie einen Offline-Modus sollen 2025 kommen. Der Fokus auf eine eigene CBDC habe “hohe Priorität”, betonte Zentralbankchefin Elvira Nabiullina Ende April 2022.

Dass das Land beim Thema digitalen Rubel so aufs Tempo drückt, liegt primär an den Sanktionen, die der Westen infolge des Überfalls auf die Ukraine verhängt hatte. Kein anderer Staat wurde von der internationalen Gemeinschaft so ins Visier genommen wie Russland.

Folglich sucht der Kreml nach Alternativen, um diese Strafmaßnahmen zu umgehen. Neben der eigenen CBDC stößt die Regierung auch in andere Krypto-Bereiche vor. So einigten sich im vergangenen September das russische Finanzministerium und die Zentralbank auf die Einführung grenzüberschreitender Krypto-Zahlungen.

