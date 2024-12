In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach einem kräftigen Anstieg verzeichnete Cardano (ADA) eine Korrektur von rund 40 Prozent, was angesichts der zuvor erzielten Gewinne nicht ungewöhnlich ist. Im Tageschart findet ADA derzeit Unterstützung am 50er EMA (Exponential Moving Average), der sich zuletzt als solider Halt erwiesen hat. Mehrere Tageskerzen konnten unterhalb dieses Niveaus nicht schließen. Gelingt es ADA, die gelbe Abwärtstrendlinie zu überwinden, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Widerstand an der roten Linie getestet werden. Hier hängt vieles von der Entwicklung von Bitcoin (BTC) ab, der sich im 4-Stunden-Chart ebenfalls mit seinem 13er EMA schwertut.

Die Liquidation Map (oben links im Chart) zeigt, dass sich durch den jüngsten Abverkauf erhebliche Liquiditätsansammlungen oberhalb des aktuellen Kurses gebildet haben, die bei einer Erholung angelaufen werden könnten.

Cardano Tageschart & Liquidation Map (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Herausforderungen an den EMAs

Im 4-Stunden-Chart unternahm ADA einen Versuch, den 50er EMA und 200er EMA zu erreichen, scheiterte jedoch vorerst. Angesichts dieser Widerstände dürfte BTC eine entscheidende Rolle spielen; zieht Bitcoin nach oben, könnte dies ADA ebenfalls beflügeln. Verliert BTC hingegen seinen Support bei etwa 92.000 US-Dollar, könnte auch ADA bis zur blauen Linie fallen.

Der RSI (Relative Strength Index) steht bei 49 Punkten und bietet damit ausreichend Raum für Bewegungen in beide Richtungen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) befindet sich zwar im positiven Bereich, jedoch fehlt es noch an Momentum, damit die Signallinie sich deutlicher von der Trendlinie absetzen kann.

Wie sich die Kursbewegungen während der Feiertage entwickeln, bleibt abzuwarten. Die Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigen, dass sich sowohl unterhalb als auch oberhalb des aktuellen ADA-Kurses ähnliche Mengen an Positionen befinden, was eine Richtungsentscheidung erschweren könnte. Letztendlich wird Bitcoins Performance maßgeblich für den weiteren Verlauf von ADA sein.

Cardano 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.