In diesem Artikel erfährst du: Woher die 50.000 Bitcoin der Polizei stammen

Welche großen BTC-Bewegungen zu Krypto-Börsen stattfinden

Wie du jetzt von den BKA-Verkäufen profitieren kannst

Etwa 50.000 BTC im Wert von derzeit über etwa Milliarden US-Dollar konfiszierten sächsische Ermittler Anfang des Jahres. Nun kommt wortwörtlich Bewegung in den mysteriösen Movie2k-Fall, denn das Bundeskriminalamt hat am Vormittag offenbar weitere 400 Bitcoin an Krypto-Börsen überwiesen. Insgesamt transferierten deutsche Behörden in den vergangenen Tagen wohl über 2.000 Bitcoin zu Coinbase, Kraken und Co. Während die Gerüchteküche brodelt, sind offiziell nur wenige Details bekannt. Viele Investoren befürchten, dass staatliche BTC-Verkäufe den angeschlagenen Bitcoin-Kurs weiter nach unten drücken könnten.

