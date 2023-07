US-Dollar-Kritiker und Fans des Goldstandards geben sich dieser Tage sehr selbstsicher. Grund dafür ist das mutmaßliche Vorhaben der BRICS-Staaten, eine eigene Währung herauszugeben. Die US-Dollar-Alternative soll Gold-gedeckt sein und dadurch das Vertrauen seiner Halter erobern – so zumindest die Theorie.

Russlands monetäre Spezialoperation

Die Motivation hinter der neuen Goldwährung ist simpel: Den BRICS-Staaten ist die US-Dollar-Dominanz ein Dorn im Auge. Insbesondere Russland musste dies schmerzlich erleben, als die US-Dollar-Fremdwährungsreserven des Landes im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine eingefroren wurden.

Alle Staaten, deren Verhältnis zu den USA als angespannt beschrieben werden kann, ist damit eindrucksvoll die Abhängigkeit von der aktuellen Leitwährung bewusst geworden. Entsprechend möchte man nun auf das Gaspedal drücken und die allgemeine Verunsicherung im Devisensektor auszunutzen.

Kein Geld ohne Vertrauen

Die Basis einer jeden Währung ist das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Die BRICS-Staaten, insbesondere Russland, haben allerdings nicht gerade den vertrauenswürdigsten Ruf. Als Vertrauensersatz beruft man sich daher auf die angedachte Golddeckung.

Daraus ergibt sich wiederum die Frage, ob man der Golddeckung trauen kann. In welchem Verhältnis soll die Währung mit Gold gedeckt sein? Kann man die Währung jederzeit in Gold zurücktauschen? Welche Befugnisse über das Gold besitzen die BRICS-Staaten mit ihrer dafür neu gegründeten Finanzinstitution? Bislang kann man nur darüber spekulieren.

BRICS-Goldwährung ein Mammutprojekt

Ein solches Gold-Währungsregime mit mehreren Staaten zusammen aufzubauen, ist ein Mammutprojekt. Selbst wenn Russland hier auf das Gaspedal drückt, ist zu bezweifeln, dass man ein solches Vorhaben in wenigen Monaten umsetzen kann – ohne, dass es direkt nach hinten losgeht.

Jeder einzelne BRICS-Staat möchte in einem solchen Konstrukt seine Interessen durchsetzen. Allerdings ist nicht jeder Staat gleich mächtig. China hat in dieser Runde das meiste Sagen. Südafrika hätte es da hingegen deutlich schwieriger.

Auch sind die BRICS-Staaten kein Zusammenschluss von Freunden. Insbesondere Indien hat kein Interesse daran, sich unter den Scheffel von China zu stellen. Als wäre dies noch nicht genug, ist Russland eine tickende Zeitbombe. Wie lange wird Putin überhaupt noch politische Stabilität im Inland gewährleisten können? Nur um dem US-Dollar einen Dämpfer zu verpassen, wird China nicht blind jedes Risiko eingehen. Zumal sie ihre digitale Zentralbankwährung (CBDC) weiter ausrollen möchten, was im Konflikt mit der BRICS-Goldwährung stehen könnte.

Opfer ihres eigenen Erfolges

Angenommen, all die aufgeführten Kritikpunkte stellen sich als unberechtigte Vorbehalte heraus und die geplante BRICS-Goldwährung wird ein voller Erfolg. Selbst dann stellt sich die Frage, ob die sich BRICS-Staaten damit wirklich einen Gefallen tun.

Schließlich handelt es sich nur um eine supranationale Zweitwährung, als eine Ergänzung zur eigenen nationalen Währung. Die Situation ist also eine vollkommen andere als beim US-Dollar, der bis zum Jahr 1971 goldgedeckt war. Würde die BRICS-Goldwährung zum großen Exportschlager werden, könnte das Vorhaben sogar nach hinten losgehen.

Schließlich würden immer mehr Gelder vom Rubel, Renminbi etc. in die Goldwährung abfließen – alle nicht goldgedeckten-Fiatwährungen würden gegenüber der BRICS-Goldwährung abwerten. Das Zurückzahlen der Auslandsschulden könnte, angesichts des Abwertungsdrucks, schnell zu einer neuen Schuldenkrise führen.

Fort Knox statt Moskau

Nimmt man weiter an, dass die Bedeutung von Gold im Währungskontext weiter zunimmt, würden auch hier die BRICS-Staaten gegenüber dem Westen den Kürzeren ziehen. Die meisten in Staatshand befindlichen Goldreserven liegen immer noch in den Tresoren des Westens, wie nachfolgende Grafik veranschaulicht. Auch wenn China mutmaßlich mehr Gold erwirbt als offiziell angegeben, ist der Abstand zwischen BRICS vs. Westen enorm.

Den größten Goldkuchen besitzt immer noch der Westen, Quelle: gold.org

Mehr interne Verrechnungseinheit als globale Währung?

Vor diesem Hintergrund entsteht der Eindruck, dass es sich bei der BRICS-Goldwährung mehr um eine “Währung light” handeln könnte, eine exklusive, interne Verrechnungseinheit. Mit einer “richtigen” Währung, die Privatpersonen oder außenstehenden Akteuren offensteht, um damit etwas zu kaufen oder diese zu handeln, hätte dies nichts zu tun. Als geschlossenes System, das nur den Teilnehmern zugänglich ist, hätte man qua Konstruktion gar nicht erst die Möglichkeit, in den globalen Währungswettbewerb einzusteigen. Eine Gefahr für den US-Dollar sieht anders aus.

Stattdessen könnte die BRICS-Goldwährung mehr als Spezialwährung für den Außenhandel herhalten, die als Kreditsicherheit zum Einsatz kommt. Wenn beispielsweise Südafrika von Brasilien Rohstoffe erwirbt, dann könnte für ebenjenes Handelsgeschäft die BRICS-Goldwährung anstatt der US-Dollar zum Einsatz kommen.

Doch auch wenn der US-Dollar als Leitwährung im Rohstoffhandel dominiert, bräuchten die BRICS-Staaten dafür keine supranationale Währung. Bereits heute finden immer mehr Außenhandelsgeschäfte oder Kreditfinanzierungen internationaler Akteure ohne den US-Dollar statt.

Lieber Bitcoin als Gold

Wenn es den BRICS-Staaten um eine vom US-Dollar unabhängige Zahlungsinfrastruktur geht, dessen Wertspeicher nicht der Inflation ausgesetzt ist, dann wäre es viel einfacher, sich auf Bitcoin zu einigen. Weder könnten Transaktionen blockiert, noch könnten Gelder eingefroren werden. Niemand muss dem anderen vertrauen und befürchten, dass sich der andere einen Vorteil im neu geschaffenen System verschafft.

Während Gold durch seine physische Limitation teuer und anfällig für Betrug ist, wäre dies beim nativ digitalen Bitcoin nicht der Fall. Anstatt darauf vertrauen zu müssen, dass ein korruptes Land wie Russland ehrlich seine Goldbestände reportet, wäre es viel verlässlicher und einfacher, einen Blick auf die Bitcoin Blockchain zu werfen. Ebenjene Intention deckt sich auch mit der Aussage von BlackRock-CEO Larry Fink, der erst kürzlich über Bitcoins Rolle im internationalen Handel gesprochen hat.

Putins Wunschdenken wird an Realität scheitern

Auf den ersten Blick mögen die Versprechungen einer goldgedeckten Währung für viele Menschen verlockend klingen. Das Vertrauen in unser Währungssystem hat in den vergangenen Jahren weiter abgenommen. Nun allerdings zu glauben, dass eine goldgedeckte Währung der BRICS-Staaten dem US-Dollar zur Gefahr wird, dürfte nicht aufgehen.

Stattdessen dürfte es sich bei der neuen Goldwährung vor allem um ein Wunschdenken des Kreml handeln, von dem nicht jeder BRICS-Staat begeistert ist. Dies würde auch erklären, warum es bislang nur Putins Medienanstalt Russia Today sowie Gold-Lobbyseiten wie Kitco waren, die die BRICS-Goldwährung als bereits beschlossene Sache darstellen.