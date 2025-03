In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

BNB am Scheideweg: Erholung oder weiterer Abverkauf?

Nach dem starken Rückgang von Binance Coin (BNB) nach seinem Allzeithoch bei 800 US-Dollar hat der Kurs den 200er EMA verloren und steuert nun auf den 800er EMA zu. Ein kritischer Punkt ist das Niveau von 570 US-Dollar – ein Bereich, an dem der Kurs bereits zuvor abgewiesen wurde. Sollte BNB diesen Widerstand erneut nicht durchbrechen können, könnte eine weitere Erholung schwierig werden. Zudem wurde in dieser Zone ein hohes Handelsvolumen verzeichnet, wodurch dieser Bereich nun als starker Widerstand fungiert.

Gelingt es BNB, die Marke von 570 US-Dollar zu überwinden, warten mit dem 50er EMA und dem 200er EMA bei 620 US-Dollar weitere Hürden. Der Weg nach oben bleibt also anspruchsvoll. Sollte hingegen der 800er EMA nicht halten, könnte der Kurs schnell weiter nach unten rutschen. Zwischen 350 US-Dollar und dem aktuellen Preisniveau wurde nur wenig Volumen gehandelt, weshalb dort kaum stabile Unterstützung besteht. Ein solches Szenario würde jedoch voraussetzen, dass auch Bitcoin (BTC) eine deutliche Korrektur vollzieht. In den letzten Stunden konnte sich BTC jedoch stabilisieren, was die Abwärtsrisiken etwas begrenzt.

4-Stunden-Chart: Widerstände häufen sich

Im 4-Stunden-Chart ist zu erkennen, dass BNB den Widerstand an der roten Linie erreicht hat, dort jedoch abgelehnt wurde. Für eine nachhaltige Trendumkehr müsste zunächst der 50er EMA im 4-Stunden-Chart überwunden werden. Doch selbst darüber bleibt die Situation herausfordernd, da sich alle großen EMAs in einem engen Bereich bündeln und somit eine starke Widerstandszone bilden.

Eine Möglichkeit wäre, dass der Kurs noch einmal das Tages-Open anläuft und dort Support findet. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt auf dem Histogramm ein nachlassendes negatives Momentum, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet – vorausgesetzt, Bitcoin bleibt stabil. Der RSI (Relative Strength Index), der zuvor stark überverkauft war, bewegt sich zudem wieder über die Signallinie, was ebenso bullish zu werten ist wie die aktuelle Entwicklung des MACD.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (links im nachfolgenden Chart) zeigt, dass sich eine beträchtliche Anzahl an Short-Positionen oberhalb des aktuellen Kurses befindet. Sollte Bitcoin mitziehen, könnte dies einen Short-Squeeze auslösen und BNB einen kräftigen Schub nach oben verleihen.

