Das kleine Einmaleins des Wertpapierhandels besagt, dann zu kaufen, wenn der Markt pessimistisch ist und dann zu verkaufen, wenn sich die Euphorie am Siedepunkt befindet. Diese Zyklen einzuschätzen, ist jedoch schwierig. Abhilfe verschaffen können sogenannten Sentiment Indexes. Der wohl wichtigste Sentiment-Index für Bitcoin ist der Fear and Greed Index.

In die Berechnung des Index fließen Daten wie die aktuelle Volatilität, die Aktivität auf Social Media, das Handelsvolumen sowie das Google-Suchvolumen.

Man ahnt es bereits: Auch der Fear and Greed Index zeigt eine Überhitzung an. Mit 74 von 100 Punkten ist Bitcoin zweifelsfrei in Bullenterritorium. Blickt man in die Vergangenheit, muss das aber keine unmittelbare Kurskorrektur implizieren.

Der Fear & Greed Index ist wieder leicht abgekühlt I Quelle: Lookintobitcoin

Zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 befand sich der Index fast konstant auf einem Niveau über 70.

Wie weit korrigiert Bitcoin noch? Ist der BTC-Markt nach wie vor überhitzt? In unserem aktuellen Bitcoin Report “Nach Bitcoin-Überhitzung: Wie weit korrigiert BTC?” haben wir Daten und Statistiken zusammengetragen, die dir bei der Orientierung in diesem dynamischen Marktumfeld helfen können.