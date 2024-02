Vier Millionen Kunden und eine Partnerschaft mit dem FC Bayern: bei Bitpanda läuft das Geschäft. Was CEO Eric Demuth aus seinem Burnout gelernt hat und wie hoch Bitcoin in 2024 steigen könnte, hat er BTC-ECHO verraten.

Nach dem Spiel ist die Allianz-Arena leer, es ist still geworden. In der VIP-Lounge von Bitpanda sitzen Mitgründer Eric Demuth und ich noch gemütlich bei einem Bier zusammen. Mit seinem österreichischen Unternehmen bedient der 37-Jährige aus der Nähe von Hamburg über vier Millionen Kunden in ganz Europa, rund ein Viertel kommen aus Deutschland.

Im Gespräch erzählt der Bitpanda-CEO über seinen Burnout, wie hoch Bitcoin im nächsten Jahr steigen könnte und wieso Banken jetzt Interesse an Kryptowährungen zeigen.

BTC-ECHO: Bitpanda hat kürzlich eine Werbepartnerschaft mit dem FC Bayern München beschlossen. Bist du überhaupt Bayern-Fan?