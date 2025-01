In diesem Artikel erfährst du: Welche Börsen-Coins die bekanntesten am Markt sind

Wie die Rendite von BGB und BNB im Vergleich zu Bitcoin ausfällt

Was für und gegen den Kauf von Börsen-Coins spricht

Im vergangenen Jahr haben Token bekannter Kryptobörsen wie Bitget Token (BGB) und Binance Coin (BNB) eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Trotz des neuen Allzeithochs von Bitcoin von mehr als 100.000 US-Dollar konnte etwa BGB die Wertentwicklung von BTC noch deutlich übertreffen. Der folgende Überblick zeigt, welches die bekanntesten Börsen-Coins am Kryptomarkt sind und wie sich deren Kurse gegenüber Bitcoin entwickelt haben. Außerdem erfährst du, was für und gegen den Kauf von BGB, BNB und Co. sprechen könnte.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Prämie inklusive – Blockpit-Lizenz oder 24 Karat vergoldete Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden