Der Bitcoin-Kurs verharrt seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Diese Entwicklungen sprechen dafür, dass diese Phase bald vorbei ist.

In diesem Artikel erfährst du: Wie sich Bitcoin-Wale derzeit verhalten

Welche Folgen die regulatorischen Entwicklungen in den USA auf BTC haben

Wie sich makroökonomische Entwicklungen bald auf den Bitcoin-Kurs auswirken werden

Ob man jetzt Bitcoin kaufen oder auf tiefere Kurse warten sollte

Seit mehreren Monaten kämpft der Bitcoin-Kurs mit der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar. Immer wieder überschreitet der BTC-Kurs diese Marke kurzfristig, nur um anschließend wieder nach unten zu korrigieren. Viele Investoren sind von dieser Entwicklung frustriert und fragen sich, wie es nun weitergeht und ob ein neues Allzeithoch in naher Zukunft überhaupt noch erreicht werden kann. Im Folgenden werfen wir deshalb einen Blick auf verschiedene Entwicklungen und Indikatoren, die ein baldiges Ende der Flaute am Krypto-Markt in Aussicht stellen.

