Warum steigt der Bitcoin-Kurs? Die Antwort ist einfach: durch zunehmende Nachfrage. Weniger klar hingegen ist, woher die kommen soll. So gibt es unterschiedliche Impulse, die zu einer Kursrallye von Bitcoin und Altcoins führen können.

Stark vereinfacht lassen sich zwei Kurstrigger identifizieren. Zum einen können neue Anwendungen oder fundamentale Änderungen beim Basiswert, siehe ICOs in 2017 oder NFTs und DeFi in 2021, zu einem Hype und damit zu höheren Kursen führen. Zum anderen können Makroevents, wie zum Beispiel steigende oder fallende Leitzinsen, zu Bewegungen in der jeweiligen Anklageklasse führen. Oft, wie beispielsweise im Boom-Jahr 2021, kommen beide Faktoren zusammen: Hype durch neue Anwendungen sowie stimulierende Makro-Rahmenbedingungen, die das Kapital in cashflow-lose Risikowerte treiben.

Trotz der technischen Weiterentwicklung im Kryptosektor gibt es gute Gründe, warum der nächste Bull-Run vor allem makroökonomisch getrieben sein wird. Ein Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar bis Ende 2025 erscheint vor dem Hintergrund dieser Entwicklung absolut realistisch. Im Folgenden die Gründe.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen