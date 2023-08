Nach einer Kurskorrektur bis an den wichtigen Support bei 28.473 US-Dollar gelang der Käuferseite der erhoffte Ausbruch aus der in der letzten Kursanalyse thematisierten Keilformation. Infolge der bullishen Auflösung stabilisierte sich der Bitcoin-Kurs zunächst oberhalb der 28.890 US-Dollar. Am gestrigen Dienstag, dem 8. August, folgte die Rückeroberung des wichtigen horizontalen Widerstands bei 29.686 US-Dollar. Sodann stieg die Krypto-Leitwährung mit 30.222 US-Dollar zwischenzeitlich zurück über den blauen Resistbereich, bevor der BTC-Kurs sein Ausbruchslevel bei 29.686 US-Dollar testete und seitdem in Schlagdistanz der 30.000 US-Dollar verweilt. Die positive Kursentwicklung der letzten sieben Handelstage ist zwar als wichtige Stabilisierung zu werten, muss jedoch noch bestätigt werden.

