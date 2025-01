Der Bitcoin-Kurs klettert hoch und runter, das digitale Gold ist in der Findungsphase. Aufgrund von Donald Trump könnte es bald zur Korrektur kommen – aber es gibt auch Gründe für Wachstum.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die Importzölle von Donald Trump eine Bitcoin-Korrektur auslösen könnten

Wieso der 20. Januar wichtig für den Krypto-Markt ist

Welche positiven Signale den Bitcoin-Kurs langfristig unterstützen

Wie Investoren Unsicherheiten beim Bitcoin-Kauf vermeiden

Das Navi im Bitcoin-Kurs spielt verrückt: Anfang der Woche ging es steil bergauf, dann kam es zur Korrektur. Anschließend drehte der Markt wieder auf, nur um danach erneut deutlich zu federn. Zum Zeitpunkt des Schreibens bahnt sich eine erneute Aufwärtsphase an. Ein Blick auf den Fear & Greed Index verrät: Anleger wissen aktuell nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Was spricht für eine künftige Kurssteigerung? Und wo muss Bitcoin noch Hürden überwinden?

