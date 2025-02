In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin und Co. heute so heftig eingebrochen sind

Was hinter der steigenden BTC-Dominanz am Krypto-Markt steckt

Weshalb der Bitcoin-Kurs langfristig vom Handelskrieg profitieren könnte

Die neue Handelswoche startet mit einem Schock für Bitcoin und den Krypto-Markt. Nachdem der US-Präsident seine Zolloffensive verkündet, stürzt der BTC-Kurs in den frühen Morgenstunden zeitweise unter 93.000 US-Dollar. Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Bullruns haben sich vorerst zerschlagen. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass die Krypto-Leitwährung langfristig zu den Gewinnern eines intensivierten Handelskrieges gehören könnte. BTC-ECHO hat die Experten gefragt, was hinter der Korrektur steckt und was der Zollhammer wirklich für den Bitcoin-Kurs bedeutet. Ihre Einschätzungen könnten für Anleger jetzt richtungsweisend sein.

