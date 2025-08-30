App herunterladen
Michael Saylors Strategy und seine Nachahmer Bitcoin Treasuries: So könnten 100 Unternehmen einen Crash auslösen

Mit seinen enormen Bitcoin-Beständen geht Strategy eine riskante Wette ein. Gefährlicher für den Markt könnten jedoch die Nachahmer werden.

Bitcoin-Kurs108,801.00 $0.29 %
Bitcoin Treasury

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Bitcoin-Schatzkammern vieler Firmen erreichen eine riskante Größe.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie viele Bitcoin inzwischen von Firmen-Treasuries verwaltet werden
  • Wie hoch das Anlagerisiko im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint
  • Warum Michael Saylor ein gefährliches Vorbild wird
  • Weshalb sich die wirklichen Börsenstars bei Bitcoin zurückhalten
  • Wieso der Bärenmarkt Kaskadeneffekte auslösen könnte

Firmen kaufen immer mehr Bitcoin auf. Angeführt von Strategy Inc. sitzen die Top 100 Bitcoin Treasuries inzwischen auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar in BTC. Was auf den ersten Blick eine erfreuliche Entwicklung für den Kryptomarkt zu sein scheint, birgt enorme Risiken für den Sektor. Erfahre, welche Firmen dahinterstecken und wie sie den Markt implodieren lassen könnten.

Story
