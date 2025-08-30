In diesem Artikel erfährst du:
- Wie viele Bitcoin inzwischen von Firmen-Treasuries verwaltet werden
- Wie hoch das Anlagerisiko im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint
- Warum Michael Saylor ein gefährliches Vorbild wird
- Weshalb sich die wirklichen Börsenstars bei Bitcoin zurückhalten
- Wieso der Bärenmarkt Kaskadeneffekte auslösen könnte
Firmen kaufen immer mehr Bitcoin auf. Angeführt von Strategy Inc. sitzen die Top 100 Bitcoin Treasuries inzwischen auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar in BTC. Was auf den ersten Blick eine erfreuliche Entwicklung für den Kryptomarkt zu sein scheint, birgt enorme Risiken für den Sektor. Erfahre, welche Firmen dahinterstecken und wie sie den Markt implodieren lassen könnten.
