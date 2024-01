Wer in Deutschland keine Steuern auf Krypto-Gewinne zahlen will, orientiert sich an der einjährigen Haltefrist. Doch gilt das auch für den Bitcoin Spot ETF? BTC-ECHO hat nachgefragt.

So wird der Bitcoin Spot ETF in Deutschland versteuert

Glaubt man den ETF-Analysten von Bloomberg, kommt der Bitcoin Spot ETF bereits in wenigen Tagen. Und damit das Geld der Wall-Street-Giganten: BlackRock, Fidelity und Co. Vor allem für institutionelle Investoren stellt der Exchange Traded Fund (ETF) einen Wendepunkt dar. Immerhin: Die Genehmigung der SEC bringt regulatorische Sicherheit. Doch Privatanleger bekunden ebenfalls Interesse an einem solchen Investment-Produkt – auch in Deutschland.

Dabei besonders wichtig: die Steuerpflicht. Wer sein Geld anlegt, muss wissen, wie viel er später an das Finanzamt abtreten muss – einen Verkauf des Vermögenswertes vorausgesetzt. Bei Bitcoin ist das leicht, dort gilt die einjährige Haltefrist. Ein Beispiel: Wer am 21. Dezember 2022 einen Bitcoin gekauft hat, kann diesen am 22. Dezember 2023 steuerfrei verkaufen. Doch wie verhält sich das mit einem Bitcoin Spot ETF? Und welche Steuerpflichten haben Investoren? Das erklärt uns Werner Hoffmann, Geschäftsführer der Steuer-Reporting-Firma Pekuna.