In diesem Artikel erfährst du: Wieso Hedgefonds-Manager Charles Edwards Bitcoin im Bärenmarkt sieht

Welche On-Chain-Daten ein Cycle Top anzeigen

Wieso die makroökonomische Gemengelage negativ für Bitcoin ist

Warum es sich lediglich um eine Zwischenkorrektur handeln konnte

Manchmal treffen sie eben doch zu: Wer der alten Börsenweisheit “Sell in May and go away” (verkaufe im Mai und hau ab) gefolgt ist, hat kein schlechtes Geschäft gemacht. Am 21. Mai stand Bitcoin bei 71.000 US-Dollar (USD) und damit rund 21 Prozent über dem heutigen Kursniveau bei 58.200 USD.

Aktuell muss man konstatieren: Es sieht nicht rosig für Bitcoin aus. Hedgefonds-Manager Charles Edwards will die derzeitige Notlage mithilfe von On-Chain-Daten belegt haben. Wie stichhaltig sind die Argumente und steckt Bitcoin tatsächlich in einem Bärenmarkt?

Wir werfen einen Blick auf die Datenlage.

