In diesem Artikel erfährst du: Warum es im April zu hohen Kursschwankungen kommen könnte

Wie Experten das Halving bewerten

Wie sich Bitcoin historisch geschlagen hat

„Sell in May and go away“ lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Sie bezieht sich auf den Umstand, dass die Märkte im Sommer ruhig und erst im Herbst wieder volatiler werden. Zuvor stehen für Bitcoin jedoch noch entscheidende Wochen an: “Der April ist ein wichtiger Monat, der den Trend der nächsten Monate bestimmt”, meint Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research, gegenüber BTC-ECHO. Insbesondere das näher rückende Halving, das nach aktuellem Stand auf den 19. April fällt, treibt Hoffnungen auf Kursanstiege an. Die Preisspanne, in der sich Bitcoin in diesem Monate befinde, falle entsprechend groß aus: rund 30.000 US-Dollar, schätzt Lee. Mit viel Luft nach oben – aber auch einigem Abwärtspotenzial.

ETF-Hype und Halving-Euphorie