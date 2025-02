China und die USA konkurrieren in der Entwicklung um die beste KI. Beim Bitcoin-Kurs für 2025 sind sich ChaptGPT, DeepSeek und Co. aber einig.

Mit DeepSeek macht China den USA den KI-Markt streitig. Der Clou: DeepSeek-R1 performt in vielen Bereichen besser als die Modelle der Big-Tech-Giganten, benötigt aber nur einen Bruchteil der Ressourcen. Die neue künstliche Intelligenz soll mit ChatGPT, Gemini und Grok konkurrieren. Doch was hält sie vom Bitcoin-Kurs – und sind die Prognosen realistisch?

Grok: Zwischen 180.000 und 250.000 US-Dollar

Die KI von X (ehemals Twitter) verlässt sich bei ihrer Prognose auf Analysen von Experten wie Matthew Sigel von VanEck oder den Vermögensverwaltern Bernstein und Standard Chartered. Grok bezieht auch historische Trends und Zyklen in Betracht, beispielsweise das Halving. Die Bitcoin Prognose der X-KI:

Angesichts dieser Faktoren und der breiten Zustimmung unter Analysten, scheint eine realistische Prognose für den Bitcoin-Kurs im Jahr 2025 zwischen 180.000 und 250.000 US-Dollar zu liegen.

Gemäß der Programmierung warnt die künstliche Intelligenz aber vor FOMO. Die Prognose sei mit einem hohen Maß an Unsicherheit verbunden, aufgrund von Volatilität. “Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein und nur Geld investieren, dessen Verlust sie verschmerzen können”, erklärt Grok in typischem Investment-Jargon.

ChatGPT: BTC auf bis zu 200.000, 30.000 USD aber auch möglich

Die KI von OpenAI setzt bei der Prognose ebenfalls auf grundlegende Marktmechanismen, darunter Adoption durch Institutionen, Regulierungen oder den Halving-Effekt. Für 2025 zeichnet ChaptGPT zwei Szenarien:

Falls sich die Marktbedingungen positiv entwickeln und Bitcoin weiterhin breite Akzeptanz findet, halte ich einen Kurs von 150.000 bis 200.000 US-Dollar bis Ende 2025 für realistisch. Sollten jedoch negative Faktoren wie strengere Regulierungen, eine anhaltend schwache Wirtschaft oder das Abkühlen der Krypto-Begeisterung eintreten, könnte der Kurs auf 30.000 bis 50.000 US-Dollar zurückfallen.

Ähnlich wie Grok weist auch ChatGPT auf Gefahren hin: “Anleger sollten diversifizieren und keine Entscheidungen auf Basis reiner Prognosen treffen.”

Gemini: “Rasante Anstiege und plötzliche Abstürze”

“Grundsätzlich finde ich, dass die aktuellen Prognosen im Bereich des Möglichen liegen. Der Bitcoin-Kurs hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er zu starken Schwankungen neigt und sowohl rasante Anstiege als auch plötzliche Abstürze möglich sind”, meint die Google-KI Gemini auf Anfrage von BTC-ECHO. Bei der konkreten Kursprognose ist die künstliche Intelligenz deutlich redefreudiger:

1. Konservatives Szenario: Kursziel: 175.000 US-Dollar

Annahmen: Moderate Regulierung, stetige Adoption, keine großen technologischen Durchbrüche, anhaltende Konkurrenz. 2. Realistisches Szenario: Kursziel: 230.000 US-Dollar

Annahmen: Klare Regulierung in wichtigen Märkten, zunehmende Adoption durch Institutionen, Fortschritte bei der Skalierbarkeit von Bitcoin, moderater Einfluss von Konkurrenzprodukten. 3. Optimistisches Szenario: Kursziel: 350.000 US-Dollar Annahmen: Globale Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel und Wertanlage, starke institutionelle Nachfrage, erfolgreiche Implementierung von Layer-2-Lösungen wie dem Lightning Network, Bitcoin setzt sich gegenüber Konkurrenz durch.

Aber auch Gemini will nicht Schuld am plötzlichen Totalverlust sein: “Es ist ratsam, verschiedene Quellen und Expertenmeinungen zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.”

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

DeepSeek: Wegen Hyperbitcoinisierung auf bis zu 350.000 US-Dollar?

Die chinesische KI DeepSeek erklärt ihren Denkprozess und stellt ebenfalls drei Szenarien auf. Im konservativen Fall steht Bitcoin gegen Ende 2025 zwischen 70.000 und 120.000 US-Dollar. Die Begründung: “Bei stagnierender institutioneller Nachfrage, regulatorischen Hürden (z. B. in der EU oder Asien) oder einem schwachen globalen Wirtschaftsumfeld könnte Bitcoin nur moderat steigen.”

In der Basisprognose könnte das digitale Gold auf bis zu 120.000 US-Dollar steigen. Grund sei der Angebotsschock durch das Halving und die gleichzeitige Nachfrageexplosion durch die ETFs und potenzielle MicroStrategy-Nachahmer.

Im optimistischen Fall klettert BTC auf der Kursleiter bis zur Marke von 350.000 US-Dollar. DeepSeek erklärt die Gründe: “1. Hyperbitcoinisierung: Staaten oder Konzerne adoptieren Bitcoin als Reservewährung (z. B. Mikrostaaten wie El Salvador). 2. Massive Kapitalzuflüsse aus dem traditionellen Finanzsystem bei einem Börsen-Crash oder einer Schuldenkrise. 3. Technologische Durchbrüche (z. B. Lightning-Netzwerk-Skalierung) erhöhen die Nutzbarkeit massiv.”

Prognosen realistisch?

Weil die KIs ihre Prognosen auf Grundlage der im Internet verfügbaren Modelle und Analysen getroffen haben, sind die oben genannten Kurse zwar mehr oder weniger realistisch. Glaubt man der BTC-Prognose von Michael Saylor, müsst Bitcoin in diesem Jahr auf 120.500 US-Dollar steigen. Scheint machbar.

Die zukünftige Entwicklung des Bitcoin-Kurses lässt sich aber nicht zu 100 Prozent vorhersagen. Deshalb gibt es in der Investmentwelt einen Spruch: “time in the market, beats timing the market.”

Volatilität vermeiden, Sparplan anlegen

Das wird deutlich anhand der sogenannten Dollar-Cost-Average-Methode: Wer zum Allzeithoch 2021 3.900 US-Dollar investiert hat, hätte jetzt 5.760 US-Dollar. Bei einem Sparplan mit einer monatlichen Investitionsrate von 100 US-Dollar (insgesamt 3.900 US-Dollar) läge der Gewinn bei immerhin 10.740 US-Dollar, das eigene Investment inkludiert.

Technisch umzusetzen ist die DCA-Strategie mit Leichtigkeit. Neben dedizierten Sparplan-Apps wie Relai, Pocket Bitcoin und 21 Bitcoin können Investoren auch auf vielen herkömmlichen BTC-Brokern und -Börsen Sparpläne einrichten. Dazu zählen etwa Bison oder Bitpanda.

Börsen- & Broker -Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2025 In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform. Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2025

BTC-ECHO hat neben genannten Anbietern andere namhafte Börsen und Broker verglichen. Zusammen mit den Nutzer-basierten Reviews kann dabei jeder Investor eine qualifizierte Entscheidung über den richtigen Dienstleister treffen.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Beitrag dient lediglich zur Information und stellt keine Anlageberatung dar. Außerdem wurden einige der Inhalte mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt.