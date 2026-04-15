Bitcoin hält sich stabil nahe 75.000 US-Dollar, während sich im Hintergrund eine seltene Marktphase bildet. On-Chain-Daten und Liquidität zeigen, warum die nächste Bewegung näher sein könnte als erwartet.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich aktuell widerstandsfähig und hält sich trotz geopolitischer Unsicherheiten auf hohem Niveau. Während der Markt kurzfristig von Nachrichten rund um den Nahostkonflikt beeinflusst wird, entsteht im Hintergrund eine Entwicklung, die für die nächsten Wochen entscheidend sein könnte. Besonders auffällig ist dabei, dass sich das Verhalten der Marktteilnehmer verändert und sich zunehmend eine neue Struktur ausbildet.

Bitcoin-Kurs vor dem nächsten Move – Markt baut Druck auf

Bitcoin notiert aktuell knapp unter 75.000 US-Dollar und zeigt damit eine klare Stärke, wenn man sich die Entwicklung der letzten Tage anschaut. Zu Wochenbeginn sah das noch ganz anders aus. Die Unsicherheit rund um den Nahostkonflikt hatte den Markt spürbar belastet, ein Rückfall unter 70.000 US-Dollar war ein realistisches Szenario.

Diese Bewegung wurde jedoch nicht bestätigt. Stattdessen stabilisiert sich der Kurs und arbeitet sich wieder nach oben. Auslöser dafür sind erste Fortschritte in den geopolitischen Verhandlungen. Der Markt reagiert darauf direkt, auch wenn der Ölpreis weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleibt und damit zeigt, dass die Lage nicht gelöst ist.

*VANCE TELLS FOX NEWS: MADE A LOT OF PROGRESS IN TALKS WITH IRAN



*VANCE ON STRAIT OF HORMUZ: EXPECTATION IS THAT IRAN WILL MAKE PROGRESS TO OPENING THE STRAIT pic.twitter.com/10JbU919Wn — Investing.com (@Investingcom) April 13, 2026

Spannend ist vor allem die Marktstruktur hinter dieser Bewegung. Das Derivatevolumen nimmt zu und beginnt sich leicht vom Spotvolumen zu lösen. Gleichzeitig steigt die Funding Rate an. Noch ist das im Rahmen, aber genau hier liegt die Gefahr. Wenn der Anstieg zunehmend durch gehebelte Positionen getragen wird, fehlt die echte Nachfrage im Hintergrund. Solche Bewegungen halten oft nicht lange und werden schnell wieder abverkauft, sobald der Newsflow dreht.

On-Chain-Daten zeigen Akkumulation – aber keine Nachfrage

Der deutlich interessantere Teil liegt aktuell nicht im Preis, sondern im Verhalten der Marktteilnehmer. Die On-Chain-Daten zeigen ein Bild, das man so nur selten sieht. Die Anzahl aktiver Bitcoin-Adressen ist auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gefallen. Das wirkt auf den ersten Blick negativ, ist historisch jedoch genau das Gegenteil. In solchen Phasen verschwinden kurzfristige Marktteilnehmer aus dem Markt. Die typischen Käufer, die auf Hype reagieren und bei Unsicherheit verkaufen, sind nicht mehr präsent. Übrig bleiben langfristige Investoren, die Positionen aufbauen.

Das führt zu einem ruhigen Markt mit geringer Volatilität. Genau dieses Umfeld ist ideal für größere Marktteilnehmer. Sie können Positionen aufbauen, ohne den Preis stark zu bewegen. Die Konsequenz ist, dass das frei verfügbare Angebot im Markt sinkt. Coins werden gehalten und nicht mehr aktiv gehandelt.

Bitcoin: Aktive Adressen / Quelle:

Parallel dazu bestätigt der sogenannte Stress-Zyklus genau diese Phase. Der Short-Term Sharpe Ratio ist tief ins Negative gefallen und hat Werte erreicht, die historisch immer mit langfristigen Einstiegsphasen zusammenhingen. 2015, 2019, 2020 und 2023 lag der Markt exakt in diesem Bereich, bevor größere Aufwärtsbewegungen folgten.

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Der Buy/Sell Pressure Delta zeigt den nächsten Schritt in diesem Prozess. Der Markt hat bereits eine Phase massiven Verkaufsdrucks durchlaufen. Diese Kapitulation ist abgeschlossen. Jetzt bewegt sich der Delta zurück in Richtung Gleichgewicht, hat aber noch keine klare Kaufdominanz erreicht. Genau diese Lücke ist entscheidend. Der Markt ist nicht mehr im Abverkauf, aber auch noch nicht im Aufwärtstrend.

Historisch war genau diese Phase die interessanteste. Das Angebot ist reduziert, Verkäufer sind weitgehend verschwunden, während Käufer noch nicht aggressiv auftreten. Genau hier entsteht das beste Chance-Risiko-Verhältnis.

Bitcoin: Buy/Sell Pressure Delta / Quelle:

Diese Marken entscheiden jetzt über die Richtung

Trotz dieser strukturellen Stärke bleibt der Markt kurzfristig anfällig. Der Bereich um 70.000 US-Dollar ist aktuell die wichtigste Zone. Dort liegt die größte Liquidität, was diesen Bereich zu einem natürlichen Ziel macht, wenn sich Unsicherheit im Markt aufbaut.

Solche Zonen werden häufig angelaufen, da dort viele Positionen liegen, die liquidiert werden können. Gerade in einem Umfeld, das weiterhin stark vom Nahostkonflikt abhängig ist, reicht eine negative Nachricht aus, um diesen Bereich schnell wieder zu testen.

Auf der Oberseite bleibt das Bild dennoch klar. Hält die aktuelle Stabilität an und kommt echte Nachfrage zurück, ist ein schneller Anstieg in Richtung 80.000 US-Dollar möglich. Der Markt braucht dafür keinen perfekten Newsflow, sondern nur den Moment, in dem Käufer wieder aggressiver auftreten.

Meine persönliche Meinung ist, dass der Markt aktuell näher an einer Akkumulationsphase als an einer neuen Abwärtsbewegung ist. Die Stressphase wurde verarbeitet, das Angebot wird aufgenommen. Was fehlt, ist die Bestätigung durch Nachfrage. Genau dieser Schritt entscheidet jetzt über die nächste große Bewegung.

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