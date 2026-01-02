In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Bitcoin in das Jahr 2026 gestartet ist und warum der Markt weiter konsolidiert
- Warum die Marktstruktur aktuell stabil wirkt, aber noch keine Bestätigung liefert
- Was Exchange Netflows und der Coinbase Premium Index über die aktuelle Nachfrage verraten
- Welche Rolle Gewinnmitnahmen laut SOPR derzeit spielen
Bitcoin ist positiv in das Jahr 2026 gestartet und notiert zum Zeitpunkt der Analyse bei rund 88.800 US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs bleibt damit weiterhin in einer ausgeprägten Konsolidierungsphase. Trotz des freundlichen Jahresauftakts fehlt bislang eine klare Richtungsentscheidung. Weder Bullen noch Bären dominieren das Marktgeschehen eindeutig, was sich auch in den On-Chain Daten widerspiegelt.
Der aktuelle Markt ist weniger durch impulsive Trends geprägt, sondern durch eine fragile Balance zwischen langfristiger Unterstützung und kurzfristiger Unsicherheit. Genau diese Struktur macht eine differenzierte Einordnung der Daten besonders wichtig.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden