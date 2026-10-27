Bitcoin rutscht unter 80.000 US-Dollar und auch Altcoins geraten unter Druck. Anleger warten jetzt mit Spannung auf die neuen Fed-Zahlen – und auf einen Börsengang.

Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar: Das müssen Anleger vor der Fed-Sitzung noch wissen

Bitcoin-Kurs unter 80.000 US-Dollar: Das müssen Anleger vor der Fed-Sitzung noch wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fällt unter 80.000 US-Dollar, während der Krypto-Markt schwach bleibt. â³

Unsicherheit vor dem US-Zinsentscheid beeinflusst Anlegerverhalten und ETF-Kapitalflüsse.

Institutionelle Anleger zeigen Verkaufsdruck mit hohen Nettoabflüssen aus Bitcoin ETFs. â³

Anthropic kündigt Börsengang an, was potenziell Auswirkungen auf den Krypto-Markt haben könnte. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Für Bitcoin-Anleger geht die Hängepartie weiter, denn: Der BTC-Kurs ist wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Auch der übrige Krypto-Markt zeigt sich entsprechend schwach. An den traditionellen Finanzmärkten geraten insbesondere Technologieaktien unter Druck. Grund dafür ist unter anderem die Unsicherheit vor dem US-Zinsentscheid am morgigen 28. Oktober.

BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck erklärt: “Ein Verbleib auf dem aktuellen Niveau könnte weitgehend eingepreist sein. Bleibt der Zins stabil und bestätigt der Ausblick des Fed‑Chefs die abwartende Haltung der Notenbank, könnten Anleger wieder stärker in Risiko-Anlagen wie Bitcoin investieren.” Aber: “Eine Anhebung des Leitzinses oder hawkishe Signale von Kevin Warsh in der anschließenden Pressekonferenz könnten die Finanzmärkte hingegen belasten.”

Bitcoin ETFs verzeichnen hohe Abflüsse

Zusätzlicher Verkaufsdruck kommt von institutionellen Anlegern. Die Bitcoin ETFs sind in den letzten Handelstagen wieder auf Widerstand getroffen, am Donnerstag und Freitag Nettoabflüsse von insgesamt rund 773,5 Millionen US-Dollar. Am gestrigen Montag waren es dann immerhin wieder Zuflüsse im Wert von 110 Millionen US-Dollar, wie Daten von BTC-ECHO zeigen.

In den letzten sieben Handelstagen kam es insgesamt zu Nettozuflüssen I Quelle: BTC-ECHO

Ob sich der Markt stabilisiert, könnte auch von den ETF-Kapitalflüssen nach dem Fed-Entscheid abhängen. Eine Rückkehr zu Nettozuflüssen wäre ein Hinweis auf eine wieder steigende Nachfrage.

Anthropic plant Börsengang im November

Für Aufmerksamkeit an den Märkten sorgt auch der KI-Entwickler Anthropic. Denn: Das Unternehmen hinter Claude hat seinen Börsengang für November angekündigt. Frühere Berichte stellten eine mögliche Kapitalaufnahme von bis zu 100 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von zwei Billionen US-Dollar in Aussicht. Ob der Börsengang Kapital aus Bitcoin abziehen könnte, bleibt spekulativ. Denkbar wäre ebenso ein steigendes Interesse an KI-bezogenen Kryptowährungen.

Auf der Krypto-Börse Hyperliquid wird bereits auf den künftigen Aktienkurs von Anthropic spekuliert. Der Kontrakt ANTH stieg zunächst auf rund 1.980 US-Dollar, verlor anschließend jedoch innerhalb weniger Minuten etwa sechs Prozent. Das Handelsvolumen lag binnen 24 Stunden bei rund zwölf Millionen US-Dollar.