In diesem Artikel erfährst du: Warum die Marke von 120.000 US-Dollar als Make-or-Break Level auf der Oberseite fungiert

Wieso die Bullen aktuell erste Erschöpfungserscheinungen signalisieren

Weshalb ein Korrektur in Richtung 114.000 US-Dollar Anleger nicht verwundern darf

Welche Kursniveaus auf der Ober- und Unterseite in den nächsten Handelswochen relevant werden

Der Bitcoin-Kurs tendiert in den letzten sieben Handelstagen seitwärts in einer Handelsrange von gut vier Prozent. Mit aktuell 118.907 US-Dollar befindet sich die Krypto-Leitwährung damit weiter in Lauerstellung zu ihrem Allzeithoch bei 123.231 US-Dollar. Im Zuge der richtungslosen Seitwärtsbewegung konnte Bitcoin den überkauften Zustand reduzieren. Welche Gründe für einen zeitnahen Anstieg in Richtung Vorwochenhoch sprechen und welche Unterstützungsmarken zwingend per Tagesschluss verteidigt werden müssen, zeigt diese Kursanalyse.

