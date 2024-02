19.677: So viele BTC haben BlackRock, Fidelity und Co. in den letzten beiden Handelstagen gekauft. Das entspricht mehr als der zehnfachen Menge an geschürften Bitcoin im selben Zeitraum, pro Tag kommen nur 900 BTC hinzu.

Dass der Bitcoin-Kurs darauf positiv reagiert, ist nicht überraschend. Wenn das Angebot begrenzt ist, die Nachfrage aber extrem hoch, steigt der Preis. Die Kursexplosion der Krypto-Leitwährung liegt aber nicht nur am institutionellen Interesse.

Bitcoin im Februar: Fast immer ein Kurswachstum

Zwar sind historische Kursdaten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Im BTC-Kurs Monatsvergleich lässt sich aber ein deutliches Muster erkennen: Der Februar war für Bitcoin bisher – ignoriert man 2020 und 2014 – immer ein positiver Monat.

In den letzten vier Jahren schloss Bitcoin im Februar mit einem Kurswachstum I Quelle: Coinglass

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die Krypto-Leitwährung im Februar 2024 um 34,65 Prozent gestiegen, wie Daten von Coinglass belegen. Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Median-Wert, der ein Kurswachstum von 15,32 Prozent anzeigt.

Finanzmärkte auf Allzeithoch: Wann zieht Bitcoin nach?

Doch nicht nur bei Bitcoin geht es gen Norden. Am gesamten Finanzmarkt herrscht Euphorie über positive Kursentwicklungen. Wie aus Daten von Finanzen100 hervorgeht, notierte der S&P500 am 20. Januar 2024 auf einem Allzeithoch. Auch der deutsche Aktienindex (DAX) erobert ein Kurshoch nach dem anderen.

Grund dafür: die Geldausweitung, insbesondere beim US-Dollar. Allein in den letzten 12 Monaten kam es zu einem Anstieg von 420 Milliarden US-Dollar. Die Finanzmärkte würden diese neue Liquidität dankbar aufnehmen, wie Bloomberg-Analysten Tavi Costa erklärt.

Laut BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck zerrt zudem der gesamte Finanzmarkt von den Rekordzuflüssen bei Nvidia. Seit Oktober 2022 ist die Aktie um 580 Prozent gestiegen. Vor wenigen Tagen notierte das Wertpapier bei einem neuen Allzeithoch von über 800 US-Dollar, ist seitdem aber wieder leicht eingebrochen.

Du willst wissen, wo du am besten Bitcoin und andere Kryptos kaufen kannst? Mit unserem Krypto-Börsen- und Broker -Vergleich helfen wir dir, den für dich besten Anbieter zu finden. Zum Krypto-Börsen- und Broker-Vergleich

Die inhärente Korrelation zwischen den Aktienindizes SPX sowie Nasdaq und BTC spiele Bitcoin in die Karten, erklärt Lübeck weiter. “Bitcoin hat sogar etwas aufzuholen (Catch-Up Trade), weil die US-Aktienmärkte seit Mitte Januar konsequent auf neuen Allzeithochs handeln, BTC aber noch 14 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt.”

Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert die Krypto-Leitwährung bei 59.160 US-Dollar, bei einem Tageswachstum von rund 4,4 Prozent. Welche Kursziele jetzt wichtig werden und ob BTC bald sein Allzeithoch durchbricht, lest ihr in dieser ausführlichen Analyse: Bitcoin (BTC): Nächste Station Allzeithoch?