Die Euphorie am Bitcoin-Markt war selten größer. Bereits morgen könnte der Bitcoin Spot ETF genehmigt werden – doch anders als erwartet, könnte der Bull Run ausbleiben.

Am morgigen Mittwoch, dem 10. Januar, ist Zahltag. Dann verstreicht die letzte Frist für einige der Anträge auf Zulassung eines Bitcoin Spot ETFs. Marktbeobachter wie James Seyffart und Eric Balchunas (beide ETF-Analysten bei Bloomberg) taxieren die Chance auf Zulassung mittlerweile auf 95 Prozent.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit nun: Die Gebührenniveaus der einzelnen ETFs. Sie rangieren von 1,5 Prozent (Grayscale Bitcoin Trust) bis 0,24 Prozent (Bitwise Bitcoin ETF). Dass die Zulassung der Spot ETFs eine Kaskade an grünen Kerzen auslösen wird, scheint derweil ausgemacht. Doch was, wenn der Bitcoin ETF in Wahrheit bearish ist?

Ist der Bitcoin Spot ETF ein Sell-the-News-Event?