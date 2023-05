Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kommt weiter nicht vom Fleck. Seit Ausbildung des Jahreshochs am 13. April rangiert die Krypto-Leitwährung impulslos in einer 16-prozentigen Handelsspanne. Zwar konnten die Bullen in der Vorwoche einen Kurssturz in Richtung der alten Ausbruchsmarke um 25.000 US-Dollar kurzfristig abwehren, eine nachhaltige Erholung blieb trotz neues Jahreshochs des Technologie-Index Nasdaq100 aber aus. Ein Grund für die Underperformance von Bitcoin ist in der Stärke des US-Dollarindex DXY zu sehen. Dieser erholte sich in den letzten Handelswochen spürbar und wirkt wie schon in der letzten Kursanalyse vom 2. Mai angesprochen als Gegenwind auf den BTC-Kurs.

Am heutigen Freitagnachmittag um 17 Uhr könnte der Kurs von Bitcoin jedoch einen frischen Impuls bekommen. Fed-Chef Jerome Powell tritt vor die Mikrofone und spricht über die aktuelle geldpolitische Lage in den USA.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 27.238 USD, 27.565/27.841 USD, 28.326/28.596 USD, 29.048/29.216 US-Dollar, 29.847/30.060 USD, 30.404/30.615 USD, 31.049 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD

Der BTC-Kurs verläuft aktuell in einem Abwärtstrendkanal. Am vergangenen Freitag, den 12. Mai, erreichte Bitcoin dessen Unterkante bei 25.813 US-Dollar, bevor eine erste Zwischenerholung zurück in Richtung des alten Unterstützungsbereichs um 27.600 US-Dollar einsetzte. Hier versperrte der Supertrend im 4-Stundenchart in den letzten Handelstagen den Weg für einen Folgeanstieg in Richtung Trendkanaloberseite. Zunächst muss sich Bitcoin oberhalb der 27.238 US-Dollar stabilisieren und in der Folge den grünen Resistbereich nach oben durchstoßen. Mit dem Supertrend sowie dem EMA200 im 4-Stundenchart warten in dieser Zone gleich mehrere charttechnische Hürden.

Erst wenn Bitcoin die 28.596 US-Dollar zurückerobern kann, ist ein erneuter Anstieg in Richtung des Golden Pocket der aktuellen Korrekturbewegung zwischen 29.048 US-Dollar und 29.216 US-Dollar vorstellbar. Hier verläuft aktuell auch die Oberkante des Trendkanals. Ein Ausbruch aus dem Kanal würde das Chartbild deutlich aufhellen. Sodann dürfte das Käuferlager den Bitcoin-Kurs bis in die blaue Widerstandszone zwischen 29.847 US-Dollar und 30.060 US-Dollar hieven. Prallt Bitcoin hier nicht dynamisch gen Süden ab und überwindet dieses neuralgische Zone, rückt die Zone um das Jahreshoch bei 30.615 US-Dollar in den Fokus.

Hier scheiterte der BTC-Kurs im April mehrfach. Sollte es der Käuferseite sodann gelingen, diesen Bereich nachhaltig zu durchbrechen, könnte Bitcoin über das Jahreshoch bei 31.061 US-Dollar in Richtung 31.755 US-Dollar durchmarschieren. Um diesen Bereich zu durchbrechen, müssen die Bullen abermals Stärke zeigen. Erst wenn Bitcoin diesen Bereich pulverisiert, ist ein Folgeanstieg bis in den nächsten relevanten Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar einzuplanen. Das alte Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar stellt kurzfristig das maximale Kursziel für die kommenden Handelswochen dar.

Bitcoin: Bearishe Bitcoin-Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearische Kursziele: 26.686/26.543 USD, 26.151/25.813 USD, 25.304/25.000 USD, 24.389/23.919 USD, 22.814/22.519 USD, 21977 USD

Die Bären haben das Zepter in den letzten Handelswochen unverändert im Griff. Solange Bitcoin unter 27.800 US-Dollar gedeckelt bleibt, ändert sich die charttechnische Situation auch nicht. Sollte Bitcoin zeitnah unter die türkise Zone korrigieren und das gestrige Tagestief bei 26.361 US-Dollar unterbieten, ist mit einem erneuten in den Bereich um das Monatstief bei 25.813 US-Dollar zu planen.

Prallt der BTC-Kurs hier nicht erneut nachhaltig gen Norden ab und bildet keinen Doppelboden aus, wird ein Retest der blauen Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Diese Zone fungiert unverändert als wichtiger Zielbereich und starke Unterstützung auf Tagesbasis. Die Käuferseite dürfte hier vermehrt zugreifen und den Kurs stabilisieren. Ein kurzfristiger Spike unter diesen wichtigen Bereich bis in die rote Supportzone zwischen 24.389 US-Dollar und 23.919 US-Dollar darf jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Sollte Bitcoin hier jedoch keinen Halt finden und nachhaltig aus dem Trendkanal gen Süden rausfallen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Ein Tagesschluss unter dem roten Unterstützungsbereich würde zu einem Abverkauf bis in die Zone zwischen 22.814 US-Dollar und 22.519 US-Dollar führen. Sogar ein Rückfall bis an die 21.977 US-Dollar wäre in der Folge nicht mehr auszuschließen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD im 4-Stundenchart weisen momentan Schwächeanzeichen auf. Der RSI handelt mit einem Wert von 45 an der Unterkante der neutralen Zone. Der MACD-Indikator hat ein Verkaufssignal anliegen. Auf Tagessicht haben beide Indikatoren momentan ebenfalls ein Shortsignal aktiv.

Durch die bearishe Kursentwicklung der letzten Handelswochen haben sich beide Indikatoren auch im Wochenchart merklich abgekühlt. Der MACD droht bei anhaltender Kursschwäche in den kommenden Wochen ein frisches Verkaufssignal zu aktivieren. Der RSI-Indikator taxiert mit einem Wert von 56 ebenfalls nur noch knapp oberhalb der neutralen Zone und droht damit sein in 2023 ausgebildetes Kaufsignal zu neutralisieren.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,91 Euro.